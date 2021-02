“Estoy abollado”: se filtra el último video de Maradona

“Estoy abollado”. La frase es de Diego Maradona. Es parte del último video que se conoció del astro argentino, quien falleció en noviembre. El registro fue captado mientras realizaba el post operatorio de la cirugía a la que había sido sometido para extraerle un hematoma subdural.

Las palabras del Diez, quien está acompañado por su expareja Verónica Ojeda, van dirigidas a su médico, Leopoldo Luque, quien hoy está siendo investigado por la justicia argentina por el presunto homicidio culposo del ex capitán de la selección argentina. “Hola Luque. Estoy abollado, pero todo bien. Sabes que no me gustan las intimidades. Y, bueno, cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso, Luque. Leopoldo Jacinto Luque”, le dice, mientras come en la finca que ocupaba durante la rehabilitación.

El fin de semana se había conocido otro registro, el de la conversación entre Luque y Agustina Cosachov, la siquiatra que atendía a Maradona. En ese audio, posterior a la muerte del ex jugador del Napoli, el neurocirujano intenta calmar a Cosachov. “Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”, dice.

Sin embargo, la frase más controvertida vendría después. “Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, manifestó. Y concluyó: “Parece que está muerto, de verdad está muerto”.