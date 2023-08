“Estoy jodidamente harto de devolverles carreras a personas discapacitadas”: el hiriente comentario de Bublik a expupilo de Massú

El tenista kazajo Alexander Bublik (27º ATP) de vez en cuando suele hacer noticia por sus exabruptos en la cancha, los que alterna con grandes actuaciones en el circuito. Esta vez fue por lo primero. Ocurrió en su derrota en tres sets frente al austriaco Dominic Thiem (81º), en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El expupilo de Nicolás Massú se impuso cómodamente por 6-3, 6-2 y 6-4. Justamente la contundencia del resultado y el bajo nivel del jugador perdedor detonaron en una de las reacciones más repudiables en el último tiempo.

“Estoy jodidamente harto de devolverles carreras a personas discapacitadas”, se reprochó en ruso. La escena ocurrió cuando Thiem se aprestaba a servir cuando ganaba 6-3, 4-1 y 30-0. La cuestionable frase pasó desapercibido para el austriaco, pero luego se refirió a ella en conferencia de prensa.

“No sé si la traducción es correcta, honestamente. Si es así, entonces es una frase muy compleja, algo que no deberías decir nunca, aunque solo sea por respeto. Pero no lo sé, tal vez no quiso decir eso. ¿Qué puedo decir al respecto?”, respondió el oriundo de Wiener Neustadt.

Fin de una mala racha

Thiem logró su único título de Grand Slam en 2020, precisamente en el US Open y de la mano de Nicolás Massú. En aquella oportunidad venció al Alexander Zverev. Con su victoria ante Bublik, terminó con una racha de seis derrotas seguidas en un Grand Slam.

El ex número tres del mundo se medirá con el estadounidense Ben Shelton, quien superó al argentino Pedro Cachin por 1-6, 6-3, 6-2, 6-4.

Para Shelton es tan solo su segunda participación en el US Open, donde el pasado año no pudo pasar de su estreno. El estadounidense de 20 años es una de las grandes cartas locales en el certamen.