Ex jefe de la Fórmula 1 asegura que Lewis Hamilton se retira

Lo que parecía imposible, se transforma en uno de los grandes hitos deportivos que nos deja el 2021: Max Verstappen le arrebata el título a Lewis Hamilton en la ultima vuelta del gran premio de Abu Dhabi e impide que el británico supere la marca de Michael Schumacher (siete títulos en la Fórmula Uno).

Hecho que al parecer desencadenará una reacción adversa para los amantes del deporte tuerca, porque en Europa se dice que el piloto británico no correrá el año que viene y hasta podría retirarse de las pistas.

La noticia la lanza el ex jefe de la F1, Bernie Ecclestone, quien en una entrevista con un diario suizo aseguró que Hamilton necesitaría unos meses de descanso para asimilar todo lo ocurrido, por lo que su nombre no estará en la parrilla 2022 de lo que algunos llaman el Gran Circo.

“Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene”, fueron las lapidarias palabras de uno de los CEO más importantes de esta categoría.

Luego agrega que “su decepción en Abu Dhabi fue demasiado grande, y le entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda”.

Frases que se contradicen con lo que ha dicho la propia Mercedes Benz y el actual jefe de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, quienes aseveran que el piloto “recargará las pilas y volverá con más ganas que antes para ganar el octavo título mundial”. Pero el heptacampeón ha dado señales de que la derrota le pegó duro, pues no estuvo en la Gala de la FIA en París y no se ha sabido nada de él en las últimas semanas.

De hecho, ya se dice que Esteban Ocon (Alpine) o Sebastian Vettel (Aston Martin) podrían reemplazarlo en la escudería alemana y George Russell pasaría a ser el hombre principal del equipo. Sin embargo, la última palabra la tiene Hamilton y aún le queda tiempo para tomar la decisión final.