Colo Colo comienza las negociaciones para fichar a Juan Martín Lucero

Muchos temas se abordaron en la reunión de directorio de Blanco y Negro que se llevó a cabo el miércoles en la Casa Alba. Uno de ellos tiene relación con los refuerzos para la próxima temporada. El principal requerimiento de Gustavo Quinteros es la llegada de un centrodelantero. Muchos nombres han sido acercados al Monumental. Sin embargo, hay uno que toma ventaja para llegar al Cacique: Juan Martín Lucero.

El delantero de Vélez Sarsfield es seguido por el entrenador hace un tiempo y en la reunión de la concesionaria se decidió autorizar el comienzo de las negociaciones con el jugador, quien termina el 31 de diciembre su vínculo con el cuadro del Fortín. El artillero, de 30 años, se encontraba a préstamo desde Xolos de Tijuana y cuenta con una opción de compra de US$ 3 millones, que el conjunto argentino, que ya pagó US$ 250 mil por la cesión, probablemente no ejecute.

Por otro lado, el artillero no quiere volver a México, por lo que el camino se allana a favor de los albos. De hecho, el club azteca ya lo había prestado antes a Godoy Cruz y a Defensa y Justicia. No obstante, en esta ocasión quiere deprenderse del jugador, por lo que aspiran a vender el pase o al menos un porcentaje de este. Lo concreto es que el gerente deportivo Daniel Morón ya tiene la venia para avanzar en la llegada del delantero.

En caso de que se frustre el fichaje de Lucero, la segunda opción es el paraguayo Gabriel Ávalos. El delantero de 31 años y figura de Argentinos Juniors reconoció que fue llamado por Colo Colo. Mientras que el propio Edmundo Valladares reconoció que es uno de los sondeados: “Es un nombre que interesa, es uno de los nombres que se han estado viendo (....). Es un nombre interesante, un nombre importante, pero hay varios nombres que están en nuestra carpeta. Acá hay un trabajo que se extiende por varios meses, en el cual se van analizando varios jugadores y obviamente Ávalos es un muy buen jugador también”.

“Es un jugador que tiene características de centrodelantero, de área. Es muy interesante. Existe un interés. Obviamente que él podrá tener otras ofertas, válidamente. Pero siempre hay opciones, cando haya claridad de los jugadores que llegarán, los anunciaremos. Es una tarea ardua. Además, muchos vencen contrato el 31 de diciembre, por eso se extienden algunos plazos”, agregó el timonel, graficando en cierto modo lo que sucede con Lucero y el fin de su vínculo con Vélez.

Por otra parte, el club sigue trabajando en la renovación de Leonardo Gil y en las llegadas de Esteban Pavez y Cristian Zavala. Este último debería ser anunciado prontamente tras llegar a un acuerdo con el Cacique.