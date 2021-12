Presidente de Copiapó se queja por la incierta liguilla: “Si Huachipato juega con nosotros, salva a Curicó; es extraño”

Luis Galdames sufre. El presidente de Copiapó revisa la lista de jugadores que tendrá disponible para disputar la promoción y se encuentra, de inmediato, con una certeza: no tendrá a Manuel López ni a José Bandez, dos de los principales referentes ofensivos del equipo que dirige Erwin Durán para una definición que sigue esperando programación. La razón está a la vista: mientras el Tribunal de Disciplina no resuelva el futuro de Melipilla, el cuadro atacameño no sabrá contra quién jugará ni cuando tendrá que hacerlo. Y, para peor, cada día que pasa puede derivar en la partida de nuevos jugadores que terminen sus vínculos con el club.

“Estamos sufriendo, esperando. Es terrible lo que está pasando. Nos produce un daño terrible, económico, pero también sicológico. Hay que esperar la resolución del tribunal. El único perjudicado es Copiapó y hay dos beneficiados: Huachipato y Curicó. Afecta. Cualquier respuesta no tiene ningún sentido. Esto va a terminar en la Segunda Sala del tribunal, por lo que habrá que esperar harto rato más”, se queja ante El Deportivo.

Deportes Copiapó frente a Temuco, en la final de ida del ascenso. (Foto: Agenciauno)

Apunta a Milad

El timonel copiapino pide explicaciones. Ya se las exigió personalmente a Milad. “Fui a la ANFP el martes, a presentar mi malestar y mi sentir. Y a manifestar el daño que hemos sufrido. Los equipos están conformando los planteles para 2022 y nosotros ni siquiera sabemos qué pasará en este. Pablo me dice que el tribunal apurará el fallo, pero hay plazos establecidos y no dan para apurarlos. En ningún caso se jugará antes del 10 de enero y los equipos parten entrenando el 3. Huachipato parte el 26. Estamos en desventaja, lamenta.

Así, elucubra respecto de cuál será el adversario con el que tendrán que medirse los nortinos. “Según lo que dice Pablo, viendo cómo va enfocado el juicio, no puede asegurar con quién vamos a jugar, pero está más que claro que el rival que nos tocaría sería Huachipato. Eso es lo que buscan ellos también, Huachipato y Curicó. En el fondo, van de la mano. Si Huachipato juega con nosotros, salva automáticamente a Curicó. Me parece muy extraño”, expresa.

Luego, expresa su extrañeza por la correlación de situaciones. “Llamé a Pablo después del partido con Temuco para preguntarle si se iba a suspender este partido y me dijo que no. El domingo, se suspende. Hay un documento que nadie ha visto. Solo el tribunal y el presidente de Huachipato. Es todo muy extraño y me causa duda, por la forma en que se procedió”, sostiene.

“Él me manifiesta que Curicó está entrenando y que Huachipato comenzó los entrenamientos. Y lo que se dice en los pasillos es que el partido será con Huachipato. Me da lo mismo. Lo que me llama la atención es el proceder. El daño ya está hecho. Para Copiapó es lamentable que lleguemos a esta instancia y que se desarme todo. Los jugadores no están pensando en la liguilla, sino en donde jugarán en 2022. Por eso fui a manifestar que nos sentimos terriblemente perjudicados. No ha sido lo correcto”, insiste.

El León atacameño vuelve a los entrenamientos el martes 28, pero tres días después perderá piezas clave. A López y Bandez se suma el volante Fabián Núñez, otra pieza ofensiva clave. “Estamos en evidente desventaja deportiva y para qué hablar de lo económico. Todo esto es un desgaste mental para poder cumplir y mantener el equipo”, reclama. “Está todo mal hecho. Todos los años esperamos al último para demandar. El malestar es general. El otro día hubo una marcha por la ciudad, que la recibió el gobernador. Somos un equipo que hace las cosas bien, transparente, honesto. Y vemos peligrar una posibilidad. No busco que se nos favorezca, pero somos el más perjudicado deportiva y económicamente”, concluye Galdames.