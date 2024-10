Exfigura del Southampton alza la voz para destrozar el rendimiento de Ben Brereton

Ben Brereton no lo pasa bien en este inicio de temporada. El 10 de septiembre fue sustituido en el primer tiempo en la derrota 2-1 de la selección chilena en el Estadio Nacional ante Bolivia. Además, Ricardo Gareca tomó la decisión de no citarlo para la fecha FIFA de octubre, en donde la Roja medirá fuerzas ante Brasil y Colombia. Para colmo, su presente en la Premier League no es mucho mejor: Southampton lo fichó buscando goles, pero hasta ahora no ha marcado, el equipo marcha penúltimo y el jugador de madre chilena perdió la titularidad.

Sus números en The Saints no son positivos. Ha disputado un total de siete partidos durante esta temporada y en cuatro fue titular. Acumula 417 minutos en cancha. En lo colectivo el panorama es peor, porque en la actual edición de la Primera División inglesa el equipo no registra triunfos (suma cinco derrotas y un empate(.

Críticas de una exfigura

Este rendimiento ya despierta las cuestionamientos no sólo de los hinchas, sino que también de algunos referentes del club. Jo Tessem, quien brillara con Southampton entre 1999 y 2004, tuvo fuertes reproches hacia Ben tras la derrota del fin de semana anterior por 3-1 ante Bournemouth.

Foto: @SouthamptonFC

“Brereton Díaz no me ha mostrado nada en esta temporada hasta ahora. He sido exigente con él porque quiero verlo más”, comenzó diciendo en conversación con BBC Radio Solent.

El exjugador le pidió mayor agresividad cuando en la banda: “Lo que más quiero ver es que cuando juegue por la izquierda, cuando esté uno contra uno, quiero que se enfrente al lateral. No puede ser simplemente un pasajero y jugar la pelota para atrás todo el tiempo. Quiero verlo más agresivo, que se atreva a encarar y a desbordar”, agregó el exmediocampista noruego.

Un difícil desafío

El próximo compromiso para Ben y compañía es bastante duro. Se enfrentarán de visita ante Arsenal, uno de los candidatos a quedarse con el título. El encuentro es vital para el club y para el entrenador Russell Martin, ya que los medios británicos informan que si no logra un buen resultado en el Emirates Stadium será despedido de su cargo. El duelo está pactado para las 11.00 de la mañana de este sábado 5 de octubre.