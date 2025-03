Expertos le ponen presión a Joaquín Niemann: “Le está quedando chico el LIV Golf; ahora debe ir por Augusta”

Joaquín Niemann sigue demostrando que está encendido. Este domingo por la mañana, el golfista chileno volvió a hacer a hacer historia al cerrar una extraordinaria última ronda en Singapur, situación que le permitió obtener el segundo título de la temporada del LIV Golf. El anterior había sido un mes antes en Adelaida, Australia.

Gracias a esta doble coronación, el talagantino parece dejar atrás la experiencia vivida con su verdugo del 2024. El español Joh Rahm fue el encargado de quitarle la corona en la última fecha de la campaña pasada. Ahora, el deportista criollo sumó 84.66 unidades, desplazando al hispano al segundo lugar de la general, con 66.40 puntos.

En ese sentido, Joaco enfila hacia los próximos torneos con un estatus distinto. Ya tiene asegurada la clasificación a tres de los cuatro majors de la temporada, y en Miami buscará el boleto al restante: el US Open.

Por ello, distintos expertos del circuito analizan su presente y se atreven a aventurar lo que será su futuro en los certámenes venideros. Es más, para la mayoría, la próxima presentación en el Masters de Augusta, en Estados Unidos, puede ser la plataforma ideal para ratificar el alza de nivel y conseguir un título compitiendo a la par de los mejores del orbe.

El nombre del chileno, incluso, ya está entre los mejores del mundo. Uno de los mejores golfistas de la historia, el estadounidense Phil Mickelson, respondió a la celebración del Torque GC a su capitán en X, postulándolo como uno de los cinco mejores del mundo en el presente. “¿Top 5? Prueben número 1″.

Aquella reacción generó una serie de cuestionamientos entre sus seguidores, quienes comenzaron a comparar lo hecho por Niemann en los majors con el actual número 1 del PGA Tour Scottie Scheffler.

Por ello, Mickelson contestó: “Todo cierto. Mantengamos estos tuits y veamos qué sucede a lo largo de este año”.

Expectativas

Cuando Joaquín Niemann se alzó como el vencedor en Singapur no escondió su alegría. “Hoy fue uno de esos días. Todo me salió bien”, confesó tras culminar una actuación sublime con una tarjeta de -17 y con el cheque de US$ 4 millones asegurado en su bolsillo.

El golfista nacional sabe que su rendimiento despierta la ilusión. Aunque no es el único. Para Alejandro Perić, director del Astara Chile Classic, la percepción es la misma: el talagantino está listo para dar el siguiente paso. “Siempre que alguien está ganando títulos se puede decir que está en un muy buen momento. Yo creo que Joaquín es el mejor jugador del LIV, sin dudas. Creo que está en su mejor momento porque ha madurado y tiene harta experiencia porque ha sido siempre muy talentoso. Ahora, en pocas semanas más, va a tener una prueba de fuego muy importante que es el Masters de Augusta, el torneo más tradicional y famoso del golf mundial. Ahí se va a enfrentar a los mejores golfistas del planeta que también están en el PGA Tour. Llega con confianza”, asegura en conversación con El Deportivo.

Para el organizador del certamen patrocinado por el Korn Ferry Tour, los triunfos conseguidos en Oceanía y Asia solo fueron el punto de partida en la prominente carrera de Joaco, ya que, en los majors, la exigencia sube y aguardan contendientes de un estatus distintos. En simples palabras, considera que el chileno está para más. “Creo que le está quedando chico el LIV Golf. Los otros jugadores son de mayor edad y ya no aspiran a ganar campeonatos grandes. Joaquín, junto a otros jóvenes como Jon Rahm y Cameron Smith, son los que tienen ambiciones de hacer historia. Ahora debe ir por Augusta, es favorito en Augusta si es que llega bien preparado”, afirma.

Las expectativas están puestas sobre la figura del deportista de 26 años e, incluso, el mandamás del Chile Classic se aventura a fijarle una meta. “Puede ser en Augusta o cualquier otro de los Majors que va a jugar este año. Entiendo que está invitado a tres por el momento y Augusta es el más apetecido. Joaquín ya ha jugado ahí y conoce la cancha, por lo que sabe cómo tiene que plantarse. Viene con la moral alta porque siempre es bueno ganar torneos y los que ya logró en Adelaida y Singapur no son la excepción. Haciendo un paralelo con el tenis, hay que pensar que ganó un ATP 500 o Masters 1000 y ahora va por los Grand Slam”, concluye.

Alejandro Perić, Director del Astara Chile Classic.

Candidato

Si bien Joaquín Niemann se encuentra en la misión de asegurar la clasificación al US Open a partir de este 4 y 6 de abril (fecha en la que se celebrará la fecha del LIV Golf en Miami), sabe que, dentro de un mes, estará ante la gran oportunidad de su carrera para dar un golpe a la mesa en el Masters de Augusta.

En ese contexto, la chance de inscribir su nombre en uno de los torneos más importantes del golf es algo que también comparten algunos experimentados compañeros de la disciplina. Juan Ignacio Basagoitía, golfista que ha sabido representar a Chile en el Latin America Amateur Championship, es claro en posicionarlo como uno de los candidatos a dar el batacazo. “Es uno de los candidatos. Si no triunfa o si no tiene una buena actuación dentro de los primeros 10, probablemente en el US Open o en el British Open la tendrá. No le pondría presión para el primero, pero es casi seguro que le irá bien en al menos uno. Ya ha estado en deuda en algunos, pero este será el año en que saque un buen resultado como coronación de su buen nivel”, lanzó.

Para Juan Cerda, otro destacado golfista del ámbito nacional, la sensación es similar en cuanto a las aspiraciones del integrante de Torque GC. “Joaco tiene 26 años y creo que va a tener muchos peaks durante su carrera y este es uno de ellos. Yo creo que en el LIV hay buenos jugadores pero no están todos los mejores. Probablemente se va a enfrentar en el Masters a toda la gama de los golfistas que lo vienen haciendo igual de bien que él y va a tener un muy lindo desafío. Tiene chances y este resultado reciente en Singapur lo ratifica”, complementa.