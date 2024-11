Expiloto de la Fórmula Uno sorprende y critica a la leyenda Michael Schumacher

Lo ocurrido en la vuelta 36 de Adelaida, en el Gran Premio de Australia disputado el 13 de noviembre de 1994, quedó para siempre en la historia. Michael Schumacher, a bordo de su Benetton, se salió de la pista y rozó un muro, lo que acabó con su vehículo dañado. Esto le daba, en la última carrera de ese año una oportunidad de oro a Damon Hill, de Williams, quien luchaba en la estrecha pelea por el título.

Sin embargo, el alemán sorprendió a todos y volvió a la pista, con todas las dificultades de su máquina, e intentó bloquear el adelantamiento de su oponente, lo que produjo una colisión. La escena terminó con ambos pilotos afuera. Esta semana se cumplieron 30 años de esa jornada en la que Schumi levantó el primero de sus siete títulos de la Fórmula 1 que posee.

A causa de esta fecha, The Sun entrevistó precisamente al británico Damon Hill, quien, a pesar el tiempo, no dudó en disparar contra la deportividad de Schumacher: “Se ha convertido realmente en una mancha en su increíble carrera. Lo que pasó en Adelaida fue un poco decepcionante, la forma en que terminó, decepcionado con él. Digamos, así es como abordó las cosas”.

“Miras a alguien como Roger Federer, que ha tenido una carrera sobresaliente, y no hay una sola mancha en ella, un deportista total de principio a fin. ¿Por qué no querrías eso para tu legado? Sabíamos que estaban un poco al límite en cuanto a cómo corrían, pero no tenía ni idea de que él estuviera dispuesto a cortarme el paso de esa manera. Ese fue el siguiente nivel, en realidad”, agregó.

Hill incluso mencionó que recibió amenazas previas a la carrera: “Un tipo le había escrito a la policía y le había dicho: ‘Si Damon Hill se clasifica antes que Michael, le voy a disparar’. Así que estuvimos con personal de seguridad durante todo el fin de semana. Tuvieron que llevarme a Hockenheim en secreto en la parte trasera de un coche de policía, me llevaron literalmente por el bosque”.

Su hermano lo defiende

Sin embargo, Ralf Schumacher, hermano del siete veces campeón del mundo, defiende la maniobra de su familiar y culpa al británico: “Según las reglas actuales, Damon Hill tendría la culpa porque simplemente llegó demasiado tarde, se dio cuenta y se salió. Acabo de verlo de nuevo, la repetición, y tengo que decir: me quedó claro que cuando se trata del campeonato, no se cede la posición de esa manera”, dijo a Motorsport-Total.com.