Fabián Hormazábal toma confianza antes de llegar a la Roja: “Espero estar a la altura; me siento muy preparado, muy maduro”

Universidad de Chile obtuvo un importante triunfo contra Unión La Calera, crucial para las aspiraciones azules. La U continúa como líder y le traslada la presión a Colo Colo, que depende de sí mismo para levantar el Huemul de Plata y gritar campeón.

La figura de la victoria fue Fabián Hormazábal, quien marcó la única anotación del encuentro y tuvo un desempeño destacado tanto en ataque como defensa. “Era un triunfo que necesitábamos para sacudirnos del accidente que tuvimos la semana pasada. Gracias a Dios pudimos hacer un buen partido. Por ahí nos falta un poco más de contundencia para cerrarlo, pero bien, estamos felices, felices por el equipo y porque sumamos de tres nuevamente”, señaló el lateral, refiriéndose a la caída ante Iquique.

También habló sobre su anotación y la libertad que le entrega jugar con tres centrales. “Tengo un poco más de libertad y menos responsabilidad defensiva, pero igual, este equipo corre parejo. Todos atacamos, todos defendemos y dejamos en la vida”, indicó. “Me acuerdo que les vi con la espalda al central y tenía la opción de dársela al Chorri o de girar y pegarle. Decidí ya jugármela y gracias a Dios pude anotar”, añadió.

“La ilusión es la misma que tuve desde el primer día, la que tenemos todos. Tenemos un objetivo en mente y vamos a pelear, vamos a dejarlo todo hasta la última chance que tengamos. Vamos a dejar todo, vamos a hacer nuestra tarea, vamos a dejar la vida”, dijo sobre la pelea por el título.

Finalmente, Hormazábal se refirió a su convocatoria a la Roja. “Espero estar a la altura, me siento muy preparado, me pilla un momento muy maduro. Voy a ir con todo, a disfrutar y a dejar todo. En lo personal, te llena de confianza, de alegría, de emoción, empiezas a acordar todo lo que viviste para atrás, todo lo que te costó. De verdad emociona. Espero estar a la altura y espero disfrutar mucho. Me ha tocado dar la vuelta larga, mucho sufrimiento detrás con la familia, pero ahora estamos cosechando lo que sembramos”, sentenció.

La palabra de Álvarez

Gustavo Álvarez, en tanto, valoró lo realizado por sus pupilos. “Me parece que fue un partido donde dominamos. Me parece que Calera ha terminado defendiendo un poco más atrás por nuestra propuesta y no por una intención previa de ellos. Me parece que generamos más situaciones, inclusive tuvimos un palo para aumentar, pero en general fue un buen partido. El equipo se sacudió rápido de la derrota del fin de semana pasado. La semana había sido muy buena y el partido también”, aseveró.

“Era importante ganar. Ganar y sobre todo cómo se ganó. Me parece que el equipo hizo un muy buen partido, como siempre con cosas para mejorar, pero protagonista, dominador y un resultado que creo que fue corto”, indicó. “Nosotros tenemos una gran responsabilidad ante cualquier competencia por el club al cual representamos. Estamos también en el tramo final y ese también es nuestro gran sueño”, complementó el técnico azul.

El argentino le bajó el perfil a las bajas que tendrá en Copa Chile producto de las nominaciones a la fecha Eliminatoria. “Son seis oportunidades para que jueguen muchachos que lo están esperando. Tiene que estar todos preparados, esperando la oportunidad”, aseguró.