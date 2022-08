Fact Checking a los dichos de Johnny Herrera vs. Esteban Paredes: ¿Samurái le ganó los partidos más importantes al ídolo de Colo Colo?

Johnny Herrera ha sido noticia por varios factores durante la última semana. Lo más reciente fue un lamentable hecho delictual que le involucró. El sábado, en Viña del Mar, fue víctima de una encerrona, en la cual le robaron su automóvil. “Se me cruzó un auto con gallos con pistolas. Se bajaron dos y eran como cuatro”, relató el exarquero, hoy devenido en comentarista. “Me quitaron el auto, me apuntaron... No dispararon, gracias a Dios no pasó nada más. Y por suerte no iba con mi hijo”, añadió el otrora capitán de Universidad de Chile.

En una materia completamente distinta, causaron ruido unas declaraciones que emitió en relación a su rivalidad con Esteban Paredes, que marcó una época durante los Superclásicos, en particular en la última década. El arquero, con la U, y el atacante, con Colo Colo. ¿Qué fue lo que dijo el exgolero? “Todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo. A mí me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0. Entonces ya está bien, me hizo muchos goles, pero los partidos importantes siempre los gané yo”, dijo el ex portero.

Por cierto, el oriundo de Angol descartó participar en la despedida del último gran ídolo colocolino, a realizarse en el estadio Monumental, en una fecha a definir. “No sé, si el público quiere que lo invite yo lo puedo invitar”, había señalado con anterioridad el artillero histórico de Primera División.

¿Es cierto que Herrera se impuso a Paredes en los partidos importantes? ¿Quién se impone en el versus global? La inquietud cae de cajón. A raíz de lo emitido por el rostro de TNT Sports, El Deportivo hizo el ejercicio de revisar y desglosar el frente a frente de este par de figuras del fútbol nacional. ¿Tiene razón el excapitán de la U?

Este enfrentamiento emergió en el marco del partido mayor del fútbol local. Johnny Herrera y Esteban Paredes se enfrentaron en 12 ocasiones en Superclásicos, en Primera División. El primero fue el 30 de abril de 2011, por la fase regular del Torneo de Apertura (habían playoffs en esos tiempos). En el Estadio Nacional, ganaron los azules por 2-1. El último fue el 25 de agosto de 2018, en el Monumental, por el campeonato local, con victoria de los albos por 1-0.

Los tres primeros cruces arrojaron dos triunfos de la U y un empate, entre 2011 y 2012. Después, el arquero no ganó más el clásico en torneos de liga. Además, se fue construyendo una hegemonía del retirado delantero cuando se cruzaban, uno de blanco y el otro de azul. En los 12 partidos, Paredes convirtió 12 goles y ganó en ocho oportunidades. El atacante surgido en Santiago Morning registra un triplete en este catastro. Fue el 27 de agosto de 2017, por el Torneo de Transición. Hizo tres en la goleada alba por 4-1, en Pedrero (10′, 52′ y 87′).

Aunque suene curioso, a Herrera le fue mejor ante Paredes fuera de los Superclásicos. Dentro de este ítem, el exgolero venció seis veces al exdelantero en 11 partidos: dos con Universidad de Chile, una con Everton y tres con Audax Italiano. En el Monumental, un estadio en el que generalmente se le trató con hostilidad, salió con una victoria por última vez el 12 de septiembre de 2010, en el 3-1 del Audax sobre el Cacique. Por su parte, Esteban Paredes se impuso solo en tres ocasiones: una con la Universidad de Concepción (a la U, en 2004), una con Cobreloa (a Everton, en 2007) y otra con Colo Colo (a los ruleteros, en 2021).

Entonces, haciendo la sumatoria global, los protagonistas de esta nota se enfrentaron 23 veces en Primera División, con 11 victorias de Esteban Paredes, ocho para Johnny Herrera y cuatro empates.

Paredes y Herrera, en un partido entre Colo Colo y la U en el Apertura 2012. FOTO: AGENCIAUNO

Semifinal y final

Volviendo a sus cruces en el Superclásico, solo en una ocasión se cruzaron en un duelo de eliminación directa en Torneos Nacionales. Sucedió en las semifinales del Apertura 2012, particularmente en la ida disputada en Macul. Sin público en las tribunas, Colo Colo venció 2-0 a la U y el primer gol fue de Paredes, con un remate desde fuera del área. Esa llave terminó siendo favorable para los azules, porque en la vuelta golearon 4-0 y pasaron a la final, en la que enfrentaron a O’Higgins. Pero el histórico 7 albo no jugó ese encuentro, porque fue expulsado en la ida.

La única final entre ambos fue por la Copa Chile 2015. El 2 de diciembre, en La Portada de La Serena, la U de Martín Lasarte y el Colo Colo de José Luis Sierra disputaron el título. El tiempo regular acabó 1-1, con lo cual se fueron a los penales y el club del chuncho venció 5-3. Johnny Herrera lanzó el último tiro, batiendo a Justo Villar. El meta fue clave en esa tanda, porque también contuvo el lanzamiento de Martín Rodríguez. Mientras tanto, Paredes no pateó, pese a jugar los 90 minutos.

Un duelo que no se dio fue por la Copa Chile 2019, cuyo desenlace fue en el verano de 2020. No se pudo desarrollar con su cronograma original a raíz del estallido social, que suspendió el fútbol de sopetón. Por lo mismo, el torneo de la temporada ‘19 tuvo su conclusión en enero del año siguiente, con un clásico entre albos y azules, en el Bicentenario Germán Becker de Temuco. Paredes seguía en el plantel del Cacique, pero Herrera ya no estaba en la U. En diciembre fichó en Everton, por lo tanto el arco de los estudiantiles lo asumió Fernando De Paul.

Para encontrar otro duelo de eliminación directa entre ambos hay que retroceder hasta 2004. Fue por los cuartos de final del Apertura, en un choque entre Universidad de Concepción y la U. El Campanil, con Paredes, venció 2-1 a los azules. Pero los laicos pasaron de ronda con un gol de oro en los 115′.

Para contar el frente a frente, no hay que olvidar un par de detalles. Uno dice relación con que el primer gol de Esteban Paredes como profesional fue a Johnny Herrera. Fue el 18 de marzo de 2001, con la camiseta del Morning, a la U, en Santa Laura. Ese partido lo ganaron los azules 4-3. El otro punto es que el actual comentarista es el segundo arquero que más goles recibió del longevo artillero: 16. El que lidera esta lista es Nicolás Peric, con 17.

Con todo sobre la mesa, hay elementos que le permiten levantar sus banderas a ambos. Esteban Paredes Quintanilla ganó más partidos que Johnny Herrera Muñoz, sobre todo en un escenario altamente expuesto como es el Superclásico, sin embargo la final que disputaron fue para el exarquero, así como los duelos de eliminación directa.