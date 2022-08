Mauricio Isla responde al reclamo de Gustavo Dalsasso por el gol anulado: “Es una falta de respeto para mí”

Universidad Católica no pudo reencontrarse con la victoria el pasado fin de semana. El elenco franjeado acabó igualando 1-1 contra Everton por la vigésimo primera fecha del Torneo Nacional en el estadio Sausalito.

En medio de este partido, Mauricio Isla se vio involucrado en una polémica después de que el director deportivo del cuadro de Viña del Mar, Gustavo Dalsasso, lanzara que se le anuló un gol a los auriazules debido a los reclamos que tuvo el ex jugador de Flamengo.

“El gol lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador de la UC no cobran infracción, lo hicieron solo porque Isla gritó”, manifestó el exportero en la oportunidad.

Este martes Isla tuvo la opción de responder a estas palabras en conferencia de prensa. Allí señaló que “dentro del área no se puede tocar y yo sentí que me tocaron. Y punto. Dalsasso también tiene experiencia, jugó varios años. No porque sea Mauricio Isla o porque juegue en la selección voy a andar arbitrando. Es una falta de respeto para mí”, lanzó.

También se dio el tiempo para analizar la situación actual de la UC que se encuentra ubicada en el décimo puesto de la tabla con 26 puntos. “Claramente hasta el día de hoy hemos tratado de trabajar, en los últimos cinco partidos han pasado muchas cosas en lo futbolístico. Este último sabemos que no jugamos bien, Everton nos hizo un gran partido con uno menos”, expresó.

“En los anteriores sentimos que hicimos un gran partido, sabemos que hemos sido irregulares. Estamos tratando de trabajar y ojalá este día jueves ganar de gran manera porque hemos ganado jugando mal y hemos perdido jugando a gran nivel”, dijo, pensando en el choque contra O’Higgins programado para las 20.15 horas en San Carlos de Apoquindo.

Aprovechó, además, para comentar el presente de los juveniles de la escuadra franjeada y a las salidas de Marcelino Núñez y Diego Valencia a Europa.

En el caso de los formados en casa señaló que “a veces no son tan fundamentales los jugadores grandes, acá hay jóvenes que también pueden ser líderes, que son muy participativos dentro y fuera de la cancha, eso es importante para todos”.

“Yo me destaco por ser una persona alegre y por enseñar lo que he aprendido de los jugadores de élite con los que he estado. Eso trato de llevar acá en Católica con los jóvenes”, añadió.

Sobre Núñez y Valencia, puntualizó que “Católica debe sentirse feliz cuando sus jugadores salen a equipos europeos. Se ve que el club está haciendo las cosas bien”.

“Después, se tiene que ver quién puede llegar para suplir a los que se fueron, pero lo fundamental es trabajar para que los más jóvenes rindan en Chile y luego se puedan ir a Europa”, complementó.

Aumento de aforos

Por último, Mauricio Isla también tomó parte en la campaña de la ANFP para incrementar el aforo autorizado en los estadios. “Lo fundamental de lo maravilloso que es el fútbol es la gente, el hincha, si está cada vez más repleto el estadio de cada uno se vive diferente. Hay personas que tienen que decidir. Ojalá se pueda para que el hincha lo pueda vivir”.

“He estado maravillado con la gente tanto en San Carlos de Apoquindo como afuera, la gente se escucha mucho, a pesar de la poca gente. Si estuvieran los estadios llenos, sería mucho mejor. Ojalá se pueda solucionar como lo están haciendo en otros países de Sudamérica y Europa”, cerró Isla.