Falcón vs. Fernández: los duelos más calientes que marcarán el choque entre la U y Colo Colo

El sábado, Santa Laura recibirá la versión 194 en Primera División del Superclásico del fútbol chileno. Un partido que en sus últimas ediciones no ha honrado el cartel que porta el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Colo Colo, los elencos más populares del país. De todas maneras, el choque entre azules y albos llama la atención y genera expectativas.

Desgranar este encuentro puede pasar por diversos tópicos. Uno de ellos pasa por lo táctico y en los duelos que se pueden generar en la cancha de Independencia. Tanto Mauricio Pellegrino como Gustavo Quinteros analizan las fortalezas y debilidades propias y extrañas, para tratar de ganar. El Deportivo hizo el ejercicio de plantear seis duelos que puede dar el clásico del fin de semana (apoyado en los datos de Sofascore).

Leandro Fernández - Maxi Falcón

Uno de los cruces que puede sacar chispas en la tarde del sábado, por el temperamento del delantero argentino y del zaguero uruguayo. El transandino está llamado a encabezar el ataque laico. Es el tercer jugador con más tiros totales en el campeonato, con 66. Además, es el mayor anotador del equipo, con 5 (junto a Cristian Palacios). Siendo el ariete más “confiable” de Pellegrino, tendrá que ir al choque con el Peluca, quien ha logrado fiato con Alan Saldivia y registra un 66,7% de duelos aéreos ganados. Ojo: Fernández ha recibido siete amarillas, uno de los más amonestados del certamen.

Luis Casanova - Damián Pizarro

El duelo a la inversa. El central y capitán de los azules tuvo una primera rueda destacada, sin embargo ha bajado su rendimiento coincidiendo con la racha de malos resultados de la U. Exhibe un total de 52 duelos aéreos ganados. Tendrá que encontrarse con el joven delantero albo, quien ha participado directamente en cinco tantos durante el Torneo (dos goles y tres asistencias) y cuya fortaleza física le permite aguantar y/o superar la marca adversaria.

Juan Pablo Gómez - Erick Wiemberg

Las bandas pueden ser una herramienta a inclinar la balanza hacia uno u otro. Una luz de ventaja saca el Cacique respecto a la U, en el sentido del mejor uso de los carriles. El ex La Calera está perfilado para ser titular, en desmedro de Agustín Bouzat. Registra una asistencia y 123 pases precisos en el campo rival. Por el lado de Gómez, quien ha disputado el puesto con Yonathan Andía, también suma una asistencia pero tiene más pases precisos en campo contrario: 168.

Marcelo Morales - César Fuentes

Por el otro sector de la cancha, se puede dar un choque particular, porque Fuentes no es un lateral natural (relevará a Opazo). Si bien es un jugador que suele romper desde el medio, no le daría tanta salida por la banda derecha a los albos. De igual manera, la ductilidad del ex UC le ayuda a Quinteros. Es el tercer jugador de Colo Colo con más pases acertados: 485. Por el lado de Morales, a quien le trajeron a Vicente Fernández para competirle por el puesto, uno de sus puntos en deuda dice relación con la finalización de las jugadas (en lo ofensivo). Hasta ahora, no tiene asistencias y registra sólo dos remates a portería.

Lucas Assadi - Esteban Pavez

El generador de juego azul, contra el volante más defensivo albo. Ya sin Darío Osorio, Assadi está llamado a asumir el rol. El 10 es el segundo con más regates completados de la U en el Torneo, con 23 (igual que Leandro Fernández), sólo superado por Israel Poblete (26). Además, el juvenil exhibe un 80,5% de pases precisos. La interrogante pasa por si su sitio central en el partido será por el centro o abierto. Si es el enlace, apostará en ganarle la espalda al capitán del Cacique, quien ha sido amonestado seis veces.

Emanuel Ojeda - Leonardo Gil

Dos ex Rosario Central. Uno, en el eje del mediocampo laico. El otro, con labores mixtas y de elaboración ofensiva en los blancos. Ojeda cuenta con 76 duelos ganados en el campeonato (poco más del 52%) y 225 posesiones perdidas (el quinto con más en el plantel). De ser titular, es una oportunidad de oro para enmendar sus últimos rendimientos. En el caso del Colorado, su tiro de zurda en la pelota detenida es un arma para su elenco. Tiene el 76,7% de pases precisos y dos asistencias.