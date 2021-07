Federer y los 20 de Djokovic: “Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar en una era especial”

Solo minutos bastaron para que el mundo del tenis comenzará a rendirse a lo logrado por Novak Djokovic en Wimbledon. El serbio consiguió su vigésimo Grand Slam e igualó a Nadal y Federer como los hombres con más grandes conquistados. Este último fue uno de los primeros en felicitar a Nole.

El suizo, que quedo eliminado en cuartos de final en el torneo inglés, escribió en sus redes un mensaje apenas terminó la gran final, dejando en evidencia lo importante de lo vivido en el All England Club esta jornada. “Felicitaciones a Novak por su vigésimo grande. Estoy orgulloso de tener la oportunidad de jugar en una era especial de campeones de tenis. Maravillosa actuación, ¡bien hecho!”, fueron las palabras que le dedicó Roger.

El serbio por su parte también tuvo palabras para Federer y Nadal en la ceremonia de premiación. “Ninguno de los tres va a parar. Son los dos rivales más importantes que he tenido en mi carrera y son la razón por la que estoy aquí”, declaró con el trofeo entre sus brazos.

Tras este Wimbledon se espera que el Big Three pueda reencontrarse en una cancha para el US Open, el próximo Grand Slam de la temporada. Algo que no pudo darse en el césped británico por la baja de Rafael Nadal, debido al cansancio acumulado tras la gira de arcilla.