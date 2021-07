El peculiar saludo de Neymar a Messi: “Estaba triste pero le dije ‘hijo de p... me ganaste’”

Cuando Brasil busca un triunfo, quien lidera es Neymar. Ante Argentina, en la final de la Copa América, fue el que más lo intentó y el que más sufrió tras caer por la cuenta mínima. Pero, este domingo, con la derrota digerida, el atacante del PSG se dio el tiempo para felicitar a su ex compañero y amigo Lionel Messi. Eso sí, con un mensaje fiel a su estilo.

“Perder me duele, es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste pero le dije ‘hijo de puta me ganaste’”, publicó Ney en su Instagram, junto con un video del abrazo que le dio la Pulga en el Estadio Maracaná.

“Estoy muy triste por haber perdido pero este chico es increíble. Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfruta tu título hermano. El fútbol esperaba este momento”, agregó el 10 de Brasil.