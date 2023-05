Felipe De Pablo: “Somos los primeros en reconocer que el problema en el interior del estadio es nuestro”

Felipe de Pablo es hace seis meses el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, un cargo estratégico y que hoy cobra especial relevancia frente a los graves episodios de violencia ocurridos en las canchas del fútbol chileno durante las últimas semanas. Desde el año pasado le ha tocado encabezar diversas mesas de trabajo con todos los actores y se han ido levantando puntos. Sin embargo, reconoce que estos días han sido los más complejos: “Esta semana, post clásico, fue lo más fuerte que nos ha ocurrido en términos mediáticos y sobre todo en temas de seguridad. Claramente tenemos una crisis de seguridad a nivel país, pero también a nivel de fútbol. Hemos levantado 10 puntos en las reuniones de esta semana y por quinta vez le hicimos una solicitud de reunión al gobierno. Nos respondieron rápidamente y nos esperan para conversar sobre nuestras propuestas y los que tienen ellos, este lunes, a las 4 de la tarde”. En esa cita está contemplada la presencia del ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, la subsecretaria del Deporte Antonia Illanes y la jefa del plan Estadio Seguro Pamela Venegas.

El gobierno descartó de plano la presencia de Carabineros en las tribunas. ¿Ustedes van a insistir en esa idea?

Tenemos la convicción de que lo que corresponde es que podamos levantar una mesa, que podamos levantar todas nuestras debilidades. Nosotros somos los primeros en reconocer que el problema en el interior del estadio es nuestro. Y digo nuestro; de los clubes, y nosotros como liderazgo de la ANFP. Así fue la instrucción que dio el presidente Milad, que ha pedido dedicación exclusiva. Y lo que queremos es escuchar a todas las partes, agradecemos que el gobierno lo sienta de la misma manera. También, trabajar de la mano con Carabineros. Claramente ha quedado demostrado que cuando ellos han sido parte del operativo con una cantidad importante de efectivos, cambian las condiciones de seguridad. Y ahí ya tenemos la primera alerta. Es por lo mismo que tenemos muy claro que con Carabineros debemos encontrar la solución al tema de orden público y de orden interior en los estadios, porque se están cometiendo delitos, hay flagrancia, y en ese sentido es lo que tenemos que trabajar. Hoy hay falencias claras en cuanto a la seguridad privada y quien más que Carabineros, que tiene una preparación y un departamento exclusivo en torno al fútbol, tiene que participar. Y más que entrar en la discusión de que si aplica o no aplica, el que exista un departamento dedicado al fútbol por parte del gobierno es porque tenemos una actividad que va más allá de lo privado; es una actividad social, que mueve recursos importantes para las personas y ha sido un momento de unión en la historia de nuestro país.

¿En qué está el plan para sumar a guardias especializados, conocidos como “Robocop”?

Tiene más de 20 años la normativa de seguridad privada y fue realizada en condiciones, situaciones y en una actualidad muy distinta a la de hoy, y claramente no está enfocada al fútbol profesional. Entonces, más que darle un nombre a un tipo de guardias, lo que creemos correcto es aumentar el nivel de preparación de los guardias, poder crear quizás un grupo de élite o grupos con preparación para enfrentar distintas situaciones. No todos los guardias deben tener la misma función. Queremos proponer funciones específicas y para eso hoy tenemos una dificultad: que la demanda supera altamente a la oferta. Y ahí tenemos que encontrar fórmulas, políticas y diseñar cuál es la normativa para que puedan ingresar al sistema de seguridad privada nuevos actores y ver que las empresas de seguridad se sientan obligadas a prestar un servicio. Porque lo que estamos haciendo hoy es contratar por cumplir con la autoridad, pero no estamos contratando por calidad. Ese es el gran desafío.

Precisamente, la nueva Ley de Seguridad Privada es uno de los 31 proyectos con prioridad en el Senado. ¿Los han invitado a compartir su experiencia?

En torno a las leyes y modificaciones siempre hay que tomarlas de manera positiva, porque cualquier modificación que se haga es una actualización lo que hoy estamos viviendo versus lo que se hizo años atrás. La seguridad va en constante evolución. Post estallido social y post pandemia los comportamientos de las multitudes cambiaron enormemente. Uno lo puede ver. Se ha perdido un respeto y se sienten con sentido de impunidad de querer entrar a tiendas a robar; de saquear lugares, de entrar a recitales sin entrada, de entrar con lo que quieran a los partidos de fútbol profesional, de generar delitos... Hoy prender una bengala es un delito, pero lo hacen a rostro descubierto o encapuchados. O si a una barra no le parece lo que la autoridad les representa en torno a sus elementos de animación, deciden detener un partido; deciden agredir... Cualquier modificación es positiva. Lo que sí creemos importante es que tenemos que trabajarla en esta mesa, porque cuando se desconocen los problemas que suceden en una actividad como el fútbol, lo más seguro es que sean normativas que no van a ser acordes. Por eso creemos que tenemos que ser parte de la discusión antes de que se apruebe cualquier modificación.

Usted hablaba de la flagrancia, pero los detenidos quedan libres. ¿Hay un problema de la Fiscalía por no presentar pruebas concluyentes?

Nosotros pedimos una reunión al fiscal nacional, que fue aceptada y va a ser en las próximas semanas. Volvemos al mismo punto anterior, creo que es importante escuchar cuáles son las falencias. Tan así como que si en un recinto deportivo ingresan elementos no permitidos, si es que una persona que cometió un delito queda libre a las horas, es porque existen falencias y sobre esas falencias tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que aportar como organizadores para que les caiga todo el peso de la ley a quienes destruyen, a quienes cometen delitos, a quienes son sorprendidos en flagrancia, para aportar al trabajo que hacen las policías?. Ahí tenemos que sentarnos con esta mesa y es parte del plan trabajar de la mano de la Fiscalía para dar certeza de que todo aquel que cometa cualquier situación violentista en el estadio tendrá el máximo rigor de la ley, porque nos preocuparemos de entregar la mayor cantidad de elementos para contribuir a una sanción ejemplificadora.

¿Qué opinión tiene de Estadio Seguro? ¿Cree que son limitadas sus atribuciones?

Como ANFP siempre somos muy respetuosos al hablar sobre otras instituciones. En primer lugar, siempre voy a ser un agradecido de que existan instituciones públicas dedicadas a actividades de connotación pública como el fútbol. El que hoy exista un departamento nos permite tener una contraparte con la cual discutimos, creamos, diseñamos y vamos de la mano en torno a la seguridad, porque lo que ellos buscan es que las cosas salgan bien. En espíritu y en forma, caminamos de la mano. Ahora, creo que ese análisis de más o menos atribuciones le corresponde a su jefatura. En este caso, al Estado o al Ministerio del Interior. Hay que ser responsables en la opinión de terceros y por lo menos como ANFP estamos alineados para trabajar con todas las líneas del Estado que sean colaborativas para el desarrollo del fútbol profesional.

Sin embargo, en las delegaciones presidenciales se ve disparidad de criterios. ¿Cree que ahí podría actuar mejor Estadio Seguro?

Claramente debemos tener una uniformidad de criterios. Tal como existen reglas para el fútbol y sabemos cómo se juega en cualquier parte de Chile, creemos que tiene que ser de la misma manera en esto. Eso nos va a permitir al fútbol organizar, operar y trabajar en torno a la seguridad de los espectadores en una misma línea. Tenemos un desafío de cómo alinearnos a través de las delegaciones, gobernaciones… Y si existe un ente coordinador y puede ser Estadio Seguro, con propiedad, para que pueda llevar este mix público-privado, nosotros estamos felices de que suceda. Hoy ocurre, pero hemos tenido diferencias. En términos de lo que se pide en una región es muy distinto a lo que se pide en otra. Ahí ya tenemos un punto identificado y es parte de los puntos que llevaremos este lunes a la reunión con el gobierno.

Foto: Agencia Uno.

¿Siente que las autoridades subestiman lo que sucede en el fútbol? Por ejemplo, el fútbol no está en la mesa de seguridad para abordar la delincuencia.

Nuestra sensación es mirar de aquí para adelante. Para atrás creo que perdemos el tiempo en cosas que no se hicieron o que si se hicieron se tienen que corregir. Para nosotros lo importante es que este lunes nos vamos a sentar con el gobierno y vamos a delinear cuál será el trabajo y la responsabilidad que tendrá cada uno. Pero efectivamente queremos trabajar en una mesa, cualquiera sea su nombre. Nosotros tenemos toda la disponibilidad y así lo han decretado el presidente y su directorio. Queremos ser parte de la solución de este problema, que es de todos. Entonces, estamos con optimismo de que así van a ser las cosas.

¿Cuál es la principal autocrítica que hace la ANFP después de llegar a este punto?

Yo creo que las autocríticas van a salir después de que diseñemos el primer plan. Este es un anteproyecto que tiene que levantar las debilidades propias del sistema. Claramente uno llega a estos puntos porque la sociedad cambia, los comportamientos que hoy vemos no eran los mismos de hace cuatro años. Como decía, la seguridad de las personas va en constante evolución y no me quiero adelantar a generar ideas, críticas o autocríticas que deberían salir de las propias mesas. Nosotros ya tenemos una línea de trabajo, tenemos identificadas algunas falencias que son propias de nosotros como organizadores y sobre esas queremos trabajar. Creo que, en realidad, adelantarnos en términos prácticos no es beneficioso, pero claramente hemos tenido dificultades y por eso estamos sentados y tomando el guante de este problema que queremos solucionar.

¿Está dentro de los planes de la ANFP subsidiar a los clubes o conseguir fondos para implementar tecnología y cumplir con las medidas de seguridad?

Tenemos que ver cuáles son los elementos que nos van a contribuir al control, a la detención y detección de los delincuentes. De ahí van a salir las medidas tecnológicas y de infraestructura que tenemos que diseñar, que tenemos que crear. Y si parte de ellas son medidas temporales y se tienen que ir trasladando según el tipo y categoría de partidos, lo vamos a hacer. Lo que definamos se tiene que poner a disposición del fútbol. Hoy día los clubes están con disposición a hacer esta inversión porque no queremos perder este partido. Por otro lado, podemos ir a buscar fondos a FIFA, a Conmebol, pero para todo eso tenemos que pesar cuáles son las posibles soluciones, cuánto cuestan y cuánto tiempo nos va a tomar ese desarrollo tecnológico para salir a buscar el financiamiento. Eso es parte del anteproyecto y de lo que tenemos que evaluar al corto plazo.

Esta semana la Conmebol mandó a su gerente de Seguridad a Santiago y puso dos oficiales en el partido de Colo Colo con Boca Juniors. ¿Cómo lo toman?

Son señales importantes. Si el gerente de Conmebol vino a la ANFP a conversar con esta gerencia, con las personas que lideramos la operatividad y la seguridad, es porque estamos alineados. Esa es la primera señal; estamos conectados en la sintonía de la lucha que tenemos que dar contra la violencia. Claramente, parte de nuestra estrategia es seguir compartiendo experiencias, porque ellos son canalizadores de las demás federaciones en Sudamérica, lo que nos permite tener feedback y estar conectados. No hay mejor señal que una de las primeras paradas del ente regulador sea la ANFP, y hemos trabajado en ideas. El estar acá no es solo de preocupación, sino porque saben que acá hay una ANFP que va a recibir todas sus sugerencias y comentarios con respecto a la seguridad.