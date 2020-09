Felipe Flores: “Colo Colo hizo todo mal... duele ver al club así"

En el bus de Antofagasta al Estadio Monumental llegaba un viejo conocido, Felipe Flores. El delantero, siempre motivado por enfrentar al club de sus amores, viajó ansioso desde el norte. Eso hasta que una hora antes del encuentro programado para este sábado a las 11.00 de la mañana se cancelaba el partido por un caso de Covid-19 positivo en el plantel albo. Aquí su crítica y versión de un día dramático en Macul.

¿Cuándo y dónde se enteraron de que el partido no iba?

Llegamos al estadio y nos íbamos a bajar del bus y nos avisan que no bajemos porque parece que no se jugaba. Esperamos una hora y nos avisan que no se juega.

¿Cómo lo tomó el plantel y usted en particular?

El plantel muy dolido, porque nosotros tenemos familia, viajamos en avión sabiendo los riegos, cumplimos todos los protocolos, nos presentamos a jugar y una hora antes nos avisan que no se juega. Hicieron todo mal. Toda una semana preparándonos para jugar, para que llegando al estadio nos digan que no se juega, me parece muy mal.

¿Creen que Colo Colo buscó la suspensión?

No lo sé, solo ellos saben, creo que colo colo tiene plantel para competir en varios frentes.

¿Hubiesen estado dispuestos a jugar de todo modos? Considerando que el caso positivo estaba aislado.

Si obvio, siempre nuestra intención fue jugar . Si están todos los protocolos no tenemos ningún problema.

¿Quién hizo todo mal? ¿El club, la ANFP o las autoridades sanitarias?

Colo Colo hizo todo mal. Fue una falta de respeto hacia nosotros como institución.

Usted siempre manifiesta su amor por el club y sus deseos de volver. ¿Cuál es la crítica hacia su ex equipo con este episodio, sumado a estar entre los últimos de la tabla?

Duele ver al club como está, dirigencialmente tienen que cambiar muchas cosas. Ojalá que pronto todo cambie porque Colo Colo es el equipo más popular de Chile y muchos sufrimos en este momento.

¿Cuál es el procedimiento ahora?

Nos regresamos hoy mismo, a las 17.00 horas tenemos vuelo.

¿Su sensación al regresar a Antofagasta sin haberse ni equipado?

Tristes porque queríamos jugar. Trabajamos toda la semana para competir y toda la planificación no sirvió de nada.

¿Qué cree que debería pasar con el partido? ¿Reagendarse o que los puntos se les entreguen a ustedes?

Eso lo tiene que ver la dirigencia del club, ver qué pasará con el partido. Nosotros ahora debemos prepararnos para el próximo, el duelo contra Cobresal en Antofagasta.