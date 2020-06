Felipe Flores: “Mosa debería irse, los jugadores nunca más volverán a confiar en él”

Felipe Flores (33 años) se comprometió a pagar a Colo Colo 13 cuotas de $ 5.318.800, para salvar su casa en Chicureo y salir de un conflicto legal con Blanco y Negro, que había demandado al jugador por el no pago de US$ 100.000 durante el proceso que terminó con el delantero jugando en el fútbol mexicano.

De esas cuotas, según cuenta Flores, ya se han pagado 11. Por el escenario de pandemia, sin embargo, el futbolista relata que le solicitó directamente a Aníbal Mosa un gesto y que se le descuente uno de los pagos. La respuesta del club popular fue negativa y desató la molestia del ariete formado en el Cacique. En Blanco y Negro no quisieron referirse al tema pues aseguran que ya le entregaron una respuesta al jugador.

“Le pedí a Mosa que me haga un descuento de una cuota, porque como sabemos el tema de la pandemia está complicando a todos con los sueldos y yo lo escuché declarando que los jugadores de Colo Colo no entendían la situación de pandemia en la que estamos todos complicados. Por eso mismo le dije que me entienda a mí y si me podía hacer un descuento de un mes. Me respondió que no”, comenzó relatando el jugador. Sus declaraciones se fueron endureciendo, a propósito del conflicto que se vivió en el club popular por la suspensión de contratos en el plantel. “O sea que los jugadores tienen que entenderlo por la situación difícil que estamos pasando , pero él no. ¿Por qué no me entendió a mí y me hizo un descuento de un mes, sabiendo que llevo 11 cuotas pagándole de manera perfecta?”.

¿Qué le respondió usted a Mosa cuando recibió la negativa?

No le respondí nada, de hecho su abogado me respondía, no Mosa. Yo lo llamé, le mandé WhatsApp, correos y nunca tuve una respuesta directa de él , solo su abogado me pasaba la información. Me dolió que no me hiciera el descuento. Contrató a Juan Carvajal (periodista, director de la Secom en el primer gobierno de Michelle Bachelet y excolaborador de Imaginaccion) y paga millones a empresas de comunicación. Y con un jugador que quiere mucho al club no puede tener un buen gesto. Me dolió.

¿En qué situación está su salario en Deportes Antafagasta?

Desde el club, primero nos enviaron de vacaciones y ahora sufriremos una reducción de sueldo que va entre un 12% y un 18%. Por eso mismo le pedí a Mosa que entienda la situación y me descuente un mes, pero como te dije antes, quiere que los jugadores lo entiendan, pero él no entiende a los demás. Lo descontado lo recuperaríamos si clasificamos a una copa internacional.

¿Qué tuvo que hacer usted para poder pagar las cuotas de más de 5 millones de pesos? ¿Le alcanzaba con su sueldo?

Tuve que acomodarme mes a mes para poder cumplir con lo pactado. Para nadie es fácil pagar esa suma todos los meses. Gracias a Dios estoy acá en Antofagasta cobrando un sueldo que me permite estar más tranquilo mes a mes, el presidente Jorge Sanchez me ha ayudado mucho para poder saldar esta deuda.

¿Le sorprendió la negativa de Mosa?

La verdad es que sí me lo esperaba. Él ya perdió la confianza de los jugadores, debería dar un paso al costado. Nunca más los jugadores volverán a confiar en él.

¿Ha conversado con sus ex compañeros de Colo Colo que fueron pasados al Seguro de Cesantía? ¿Cómo están ellos?

Claro que he conversado con ellos y como te dije recién, se perdió la confianza en Mosa, ningún futbolista confía en él. Le pagó a muchos jugadores indemnizaciones millonarias. Hasta $ 500 millones al último entrenador (Mario Salas, quien recibió cerca de US$ 600 mil por su despido). Y más encima viaja a buscar a Scolari, lo hace público, viaja con el el vicepresidente (Harold Mayne-Nicholls) y el director deportivo (Marcelo Espina), sin tener un preacuerdo. Un error infantil o una estrategia comunicacional carente de realidad. Basta de que se engañe al hincha, ya es hora de que Colo Colo vuelva a sus socios. Todos sabemos del acuerdo que tiene Mosa con los dos representantes del club social, tienen tomado el club. Lo mejor que debe hacer Mosa es renunciar.