Fernanda Aguirre se despide sin opciones de medalla en París 2024

La taekwondista Fernanda Aguirre cayó ante la turca Nafia Kuş, en la categoría +67 kilos en París 2024. Más allá de la derrota, la chilena sorprendió a la vigente campeona del mundo con su rendimiento. En su primera experiencia en Juegos Olímpicos, luego de bajarse de Tokio 2020 por dar positivo en Covid-19, la nacional se apuntó el primer parcial. Pero Kus reaccionó y dio la vuelta a la situación, quedando 2-1.

Ganando por 4-4, 2-0 y 3-0, la turca se clasificó para cuartos de final donde se midió a la jordana Rama Abo Alrub, que le había a la marroquí Fatima Ezzahra Aboufaras. Luego, Nafia Kuş avanzó a semifinales. En caso de alcanzar la definición, Aguirre entraba al repechaje y todavía podría luchar por una medalla.

Fernanda Aguirre, taekwondista nacional. Foto: Santiago Bahamonde/COCh

No obstante, en el duelo ante la francesa Althea Laurin, se impuso la deportista que competía como local y eliminó a la turca. De esta forma, será Kuş quien luche por la medalla de bronce y la chilena Aguirre queda sin opciones de repesca.

Luego de la pelea, Aguirre dijo que lamentaba su caída ya que esperaba lograr instalarse en la lucha por el premio mayor. “Yo quería ir por la medalla de oro. Me sentí bien, pero muy nerviosa, quería hacer de todo, pero la ansiedad y los nervios no me dejaban. Así es el combate. Yo vine por una medalla”, reconoció la deportista nacional tras su derrota.