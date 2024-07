Fernando González: “Tabilo tiene una chance importante y real de volver con una medalla”

Fernando González visitó las dependencias de La Tercera como invitado estelar en Desde la Redacción. Durante media hora abordó diversos temas de la actualidad del tenis y también entregó detalles de la exhibición que sostendrá junto a Nicolás Massú contra Taylor Dent y Mardy Fish, respectivamente, para celebrar los 20 años de los oros olímpicos de Atenas.

“Estoy buscando siempre una motivación adicional para tratar de mantenerse, más allá de un tema estático, un tema de salud físicamente. El partido que tenemos el 20 de agosto es una gran motivación”, comenzó señalando.

En cuanto al origen de la celebración, el Bombardero de La Reina cuenta cómo se dio. “Llegó la propuesta de Vibra, que ha hecho otras despedidas, como la del Mati Fernández, que tuve el honor y suerte de jugar, no mostré mi mejor nivel de fútbol, pero sí jugué (ríe). Así que ellos se acercaron y obviamente se fue dando, y en verdad para mí feliz. Te digo que el tenis es un trabajo para mí, no juego al día a día, pero para mí siempre es un regalo de la vida volver a entrar a una cancha de tenis, con gente y sobre todo ahora que soy papá”, expresó.

“A mí me hubiese encantado que mi hijo me viera jugar tenis en mi época. Claramente nacieron mucho más tarde de mi retiro, pero para mí siempre entrar a una cancha de tenis, hacer un evento, sobre todo de esta magnitud que va a ser, es un premio, un regalo y por supuesto una suerte”, complementó.

Por otro lado, recordó cómo fue madurando su retiro del tenis. “No es fácil, primero tomar esa decisión. Para mí tomar esa decisión fueron varios meses como que mi mente automáticamente bloqueaba ese pensamiento, como que ‘oye, me voy a retirar o no’, y me bloqueaba. Entonces, fue súper estresante en ese momento, hasta que tomé la decisión, que fue un alivio gigantesco, y hasta después que ocurrió, y sentí que fue hasta ese minuto lo mejor que me había pasado”, reveló.

“Tuve una carrera buena, quizás no hubiese tenido una carrera tan buena, no hubiese sido de esa forma, y muchas veces tú te empiezas a cuestionar. Dices ‘es lo único que sé hacer, es lo que mejor hago, y es lo que más me gusta. ¿Qué hago ahora?’. Esas son las preguntas, por lo menos en mi caso”, contó. Sobre las respuestas a esas interrogantes, González confesó: “No hay, y aparte, para mí fui muy cuidadoso a la hora de andar preguntando y contando, porque nadie lo había vivido, y las pocas personas que lo habían vivido, lo habían vivido de distintas formas”.

La mejor generación

Asimismo, recordó cómo fue compartir época con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. “Cuando perdí la final de Australia, si ganaba quedaba tres, atrás de Nadal y Federer. En verdad como que agradezco haber sido la generación de ellos, pero también la maldigo porque, gracias a ese nivel de juego al que llegaron ellos, mi nivel de tenis fue muy alto que llegué a hacer cosas o a sentirme de una forma que nunca imaginé. Pero por otro lado las finales más importantes de mi carrera: los Juegos Olímpicos de Beijing Roma, Madrid y Australia, perdí todas con ellos”, lamentó.

Fernando González, en su visita a Desde la Redacción. Foto: Pedro Rodríguez.

También tuvo palabras para Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, que se preparan para los Juegos Olímpicos de París. “A ver, lo bueno del tenis es que en los Juegos Olímpicos se desarrolla como un torneo más, donde de repente gana el 30, el 5. No van a ser marcas como el atletismo, que lanzaron tanto o corrieron tanto. Alejandro está pasando un gran momento, ha ganado títulos en todas las superficies, ha ganado un pasto hace poco, a comienzos de año ganó en cancha rápida. Entonces está preparado para poder desarrollarse en cualquier superficie. Lo bueno es que en los Juegos Olímpicos son partidos a tres sets. Entonces, creo que tiene una chance importante, no te puedo dar un número, pero tiene una chance importante y real de volver con alguna medalla”, planteó.

Mientras que sobre el nieto de Jaime Fillol sostuvo que “con Nico Jarry es lo mismo. Está el tema este de salud, porque llegar en 100% en la plenitud de tus condiciones ya es súper difícil, imagínate llegar ahí un poquito disminuido por cualquier cosa. Es ahí donde son pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Ahora, Tomás Barrios también va a jugar, y también de repente viene bien que lo conozcan menos, viene con menos presión, va a ser muy interesante. Pero lo que más queremos todos es que el Nico Jarry se recupere de su condición”.