Fórmula Uno: Max Verstappen se queda con la carrera sprint del GP de Imola

Max Verstappen ganó en Imola y saldrá primero este domingo. La cuarta fecha de la Fórmula Uno tuvo una carrera de infarto en su jornada sabatina. Charles Leclerc lideró cómodamente durante casi toda la carrera, sin embargo, el piloto neerlandés lo superó a tan solo a dos vueltas del cierre. Pasó por afuera al monegasco y se quedó con el primer lugar.

La carrera que significó el regreso del público a Imola tras catorce años dejó a todos los espectadores conformes. Si bien la localidad italiana había visto de vuelta el circuito en 2020, los fanáticos no habían tenido la posibilidad de asistir, debido a la pandemia del Coronavirus. Reflejo del entusiasmo, es que se vendieron 120 mil entradas.

De arranque, la situación llamó la atención. Verstappen tenía la pole, pero su inicio no fue el mejor. Claro que logró recomponerse en lo que fue la primera carrera sprint de la temporada en Imola.

El excelente inicio de Leclerc se fue apaciguando a medida que sus neumáticos expusieron su desgaste y pese a que el actual campeón del mundo no tuvo un comienzo prometedor, en ningún momento le perdió la pisada, por eso logró superarlo cerca del cierre. Finalmente, terminó 2.975 segundos al frente del piloto de Ferrari.

Tras la carrera, el oriundo de Hasselt aseguró que “mi salida no ha sido muy buena, me han patinado las ruedas y después he tenido que mantenerme calmado porque parecía que Charles (Leclerc) tenía más ritmo. Luego se ha quedado sin neumáticos y he podido reducir la diferencia, aunque no he podido presionarle hasta el final”.

Pese al resultado, el campeón afirma que aún no es momento de cantar victoria. “Estoy muy contento de haber tenido una clasificación al sprint limpia. Estoy feliz por hoy, aunque mañana con otros compuestos igual cambia la situación”, dijo.

Además, el ganador reconoció que “con estos coches es más fácil seguirse de cerca, pero aún es complicado adelantar”

De esta manera, Verstappen y Leclerc, ocuparán la primera fila de salida para la carrera principal, que se disputará a 63 vueltas. Más atrás, aparecen los segundos volantes de ambas escuderías, el mexicano Checo Pérez y el español Carlos Sainz, que llegaron tercero y cuarto en el primer sprint del año.