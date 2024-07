Francia le agrega otro palo más a la hoguera: denuncia ataques contra Fofana y Koundé por críticas a Enzo Fernández

Los coletazos por el polémico festejo de Enzo Fernández después de que Argentina obtuviera el título en la Copa América. El volante argentino está metido en un lío: se ganó el repudio de sus compañeros galos en el Chelsea y hasta el del propio club, que anunció la apertura de un expediente disciplinario. Aún resta saber si otras entidades, como la FIFA, instruirán alguna indagatoria.

El conflicto no ha dejado de escalar. De hecho, Francia, directamente aludida por las burlas transandinas después de la victoria sobre Colombia, envió una nota de protesta a la AFA y se reservó el derecho de iniciar acciones en todo ámbito. El cántico “Escuchen, corran la bola...”, que se había popularizado en el Mundial de Qatar, que los europeos perdieron ante los transandinos, dejó de ser considerado una mera anécdota.

La denuncia

Las consecuencias también apuntan en otro sentido. Los hinchas argentinos las han emprendido contra quienes se manifestaron en repudio a Fernández. El caso más emblemático es el de Wesley Fofana, compañero del transandino en el equipo inglés. La lista también incluye a Jules Koundé, quien defiende a la selección francesa, aunque a nivel de clubes es parte del Barcelona.

Ambos están recibiendo ataques cibernéticos. Los denuncia la cuenta oficial de la selección del gallo en X. “La FFF brinda todo su apoyo a Wesley Fofana y Jules Koundé, objeto de mensajes racistas intolerables en las redes sociales”, sostiene el respectivo posteo.

“Estos comentarios reprobables van en contra de los valores del fútbol, del deporte y de los derechos humanos que nos unen”, insiste.

¿Qué hicieron?

Fofana fue el primero en salir al cruce de Fernández. El defensor determinó dejar de seguir a Fernández en las redes sociales, lo que suele interpretarse como el gesto de rechazo más grave en este tipo de plataformas.

Koundé hizo lo propio. Mostrando un pantallazo del video que compartió Fernández, escribió un concepto claro: “Lamentable”. Añadió un emoji de vómito y dos de payaso.

El barcelonista encontró respuesta. “Pero si vos le pegabas a tu madre, bajate del trono moral, porque no te queda bien”, le respondió el economista transandino Juan Fernández. Se trata de un relato que el mismo jugador contó hace un tiempo, sobre la relación con su madre cuando era niño, donde alguna vez hubo maltrato. “Recuerdo haberle pateado las piernas”, confesó el futbolista en 2021.

Koundé respondió la alusión. “No me parece muy inteligente volver a sacar un artículo de prensa lleno de falsas informaciones para desviar la atención hacía una canción racista”, le contestó. “Autor de libertad para gente inteligente, quizás no te queda bien”, insistió, respecto de su descripción.