La enérgica condena de Hugo Lloris hacia Enzo Fernández: “Fue un verdadero ataque contra el pueblo francés”

Las disculpas de Enzo Fernández no apaciguan el ambiente. Es más, continúan las críticas hacia el volante, que capturó en una transmisión de Instagram los eufóricos festejos de la selección argentina tras coronarse en la Copa América. En el registro se apreció un controversial cántico popularizado en el Mundial de Qatar.

El plantel argentino fue acusado de racista, xenófobo y homofóbico. Además, el foco principal fue el mediocampista del Chelsea, a quien es el único que se le aprecia entonar la canción.

Fernández no tardó en romper el silencio y pedir disculpas: “La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América. Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”, aseguró.

No obstante, las reacciones continúan y los dardos hacia él también. Ahora fue Hugo Lloris, capitán campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, quien se refirió al tema: “Ellos son la cara del fútbol ahora mismo, en Sudamérica, en el mundo. Merecen mucho crédito por lo que han hecho en el campo durante los últimos cuatro o cinco años”, comenzó señalando el arquero.

“Pero cuando ganas, eres un ejemplo para los demás, especialmente para los niños. Fue un verdadero ataque contra el pueblo francés, especialmente contra los franceses que tienen algún origen y familiares africanos”, añadió el actual meta de Los Angeles Galaxy.

“En contra de la discriminación”

Lloris consideró insuficientes las disculpas ofrecidas por Enzo Fernández, quien intentó contextualizar lo sucedido: “No importa si estás en un momento de euforia porque has ganado un trofeo importante. Exige todavía más responsabilidad cuando eres un ganador”, indicó.

“Uno no quiere oír ni ver este tipo de cosas en el fútbol. Todos estamos en contra de la discriminación y el racismo”, complementó el otrora portero del Tottenham.

De todas formas, aseguró que se puede desprender un aprendizaje tras lo ocurrido: “Solo pienso y espero que sea un error. Todos cometemos errores a veces y espero que aprendan de ello”, finalizó.