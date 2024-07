Las íntimas confesiones de Mauricio Pinilla: “Llevo ocho meses sin consumir alcohol”

Mauricio Pinilla está saliendo de un momento difícil en su vida privada. Una depresión lo ha marcado en el último tiempo y poco a poco comienza a salir a flote. El exdelantero contó inéditos detalles de este proceso en el programa Con Contenido.

Uno de los episodios recientes que lo golpeó fue su salida de TVN, donde se había consolidado como rostro durante tres años. “Fue un baño de agua fría. Tenía muchas ganas de seguir y lamentablemente no se dieron las condiciones, pero como que mi cabeza y mi cuerpo me dijeron ‘tienes que parar un poco’. Y me llegó justo en ese momento, en el momento que estoy ahora, que estoy reconstruyendo lazos familiares, con mis hijos y estoy muy contento con eso, porque me estoy tomando el tiempo para realizarlo”, reveló.

En esa misma línea, recordó que sus problemas de salud mental los arrastraba desde su juventud. “A los 20 años tuve mi primer crisis de pánico y mi primera crisis de angustia, he tenido que estar medicándome constantemente... A veces cuando se me consume la energía, en los momentos más bajos, me dieron estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente y que me ha tenido en clínicas psiquiátricas acá en Santiago”, detalló.

También destacó cómo se ha ido desintoxicando y cambiando sus hábitos: “Creo que he hecho un tratamiento súper correcto, he tenido que alejarme de los excesos, así que estoy contento de que ya llevo ocho meses sin consumir alcohol, por ejemplo. He tenido que hacer una vida mucho más sana, estoy cien por ciento dedicado al deporte, cien por ciento dedicado a mis hijos, a mis temas familiares, a mi trabajo. Estoy con por ciento dedicado a las cosas tangibles, a las cosas que me dan algo especial para mi vida, que me dan cariño, amor, intensidad”.

Por otro lado, se refirió a la delicada enfermedad de su madre. “Estoy dedicado a mi mamá, que está con un cáncer muy complicado en etapa cuatro. Estoy ciento por ciento dedicado al cariño que me entregan ellos para poder salir de esta tormenta que me agarró”, relató.

“No quería asumirlo”

Otro de los aspectos que tocó en la conversación fue su aparición en televisión mostrando un aspecto preocupante. De eso también habló en detalle. “Siempre he ido súper responsable, yo con mis pegas soy un animal, me gusta hacer las cosas bien, soy el primero en llegar al canal. Llego a la radio siempre temprano, cuando estaba en TVN llegaba siempre a las 7 de la mañana en el canal, soy muy metódico con mis cosas, me gusta llegar siempre”, partió señalando.

“En esa oportunidad estaba en una parte crítica de mi tratamiento. Y me habían dicho que me tomara unas semanas, y yo dije que no, que quería volver, quería estar. Y quise estar y me anticipé un poquito al tratamiento. Y no me daba cuenta yo porque lo quería hacer bien, pero no me daba cuenta que estaba un poquito más somnoliento, andaba un poquito más cabizbajo, pero yo decía ‘esto se me va a pasar trabajando’”, prosiguió.

Pinilla reconoció que no debió haber asistido en esas condiciones. “Efectivamente fui a ese programa de ESPN en el cual me veía súper somnoliento, fue un tiro de cámara que me expuso un poquito, y después en PH, de Julio César (Rodríguez), también andaba un poquito somnoliento pero yo no me daba cuenta. No quería asumirlo, yo quería estar, quería seguir trabajando, quería seguir haciendo mis cosas, mi vida normal, y debería haber puesto freno a ese par de cosas. Debería haber descansado un par de semanas más”, sentenció.