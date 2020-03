Francisca Crovetto: “En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada”

En plena preparación para Tokio 2020, Francisca Crovetto (29 años) fue a afinar sus tiros a Roma, junto a su entrenador, el italiano Christian Eleuteri. Debía estar ahí hasta el 12 de marzo, para luego disputar una Copa del Mundo en India, pero la pandemia del Coronavirus truncó todo. Este viernes aterrizó en Chile.

¿Cómo han sido los resguardos en Italia?

Nunca pensé que se iba a propagar tanto. El norte estaba afectado, pero rápidamente llegó a toda Italia. Fue bien impactante. Pese a la alerta roja, igual la gente podía ir al supermercado, aunque se podía entrar solo de a cinco personas y no había desabastecimiento. No fue tan terrible, pero el miércoles en la noche se hizo el bloqueo total y ahí sí se complicaron las cosas, pues para moverse debías tener un salvo conducto que justifique por qué estás en la calle.

¿Ahí fue cuando decidió regresar?

Sí, porque con mi entrenador no podíamos ingresar ni al club de tiro. Ahí, él me llamó y me dijo que era mejor arrancar, porque después no iba a tener vuelos hasta después del 3 de abril.

¿Qué tan serio es el escenario en Italia?

Una piensa que se exagera en estos temas y es verdad que la tasa de mortalidad de este virus es menor que otras, pero la rapidez de contagio que tiene es el gran problema, porque colapsa a los sistemas de salud, eso tiene hasta el cuello a Italia y es responsabilidad de todos que eso no pase en Chile.

¿Cuál es el protocolo de recibimiento en Chile?

La verdad es que el protocolo en el aeropuerto apela bastante a la conciencia civil. Te dan un certificado que acredita que vas a estar en cuarentena todos esos días, pero nada más. En el aeropuerto me iba a tomar un café y no pasaba nada. Yo ya estoy en cuarentena, porque no puedo hacer más. Sé que no soy parte de la población de riesgo, pero igual voy a permanecer 10 días en mi departamento.

¿Por qué no 14?

Me dijeron 14 días, pero sí o sí al menos estaré 10 días.