Gareca, en la antesala de su gran final: “Soy consciente de todo; tengo consciencia de este momento”

La Selección no tiene margen de error. Ricardo Gareca tampoco. La exigencia de la ANFP para la doble fecha eliminatoria, que comprende los duelos ante Perú y Venezuela, fue clara: cuatro puntos sobre seis. El empate en Lima dejó abierta la puerta para cumplirla. Para eso, se necesita vencer a los llaneros. Otro resultado vuelve a poner en entredicho la continuidad del estratega.

El entrenador asume el actual escenario, que le obliga a ganarle a la Vinotinto para garantizar su continuidad en el puesto. “Soy consciente de todo. Prefiría evitar responderle. Más que una pregunta, me está haciendo un análisis. Quédese tranquilo que tengo consciencia de todo en este momento”, parte diciendo, evitando entrar en esa discusión.

El análisis

“Es el momento que creemos más oportuno para que estén. Arturo ha sido campeón y puede ayudarnos dada la experiencia. Lo de Mauricio es porque quedó con doble amarilla Loyola. Aprovecho para agradecerle a Mauricio por la colaboración, porque vino y la manera en que vino. Eso habla muy bien de los jugadores de experiencia. Cuando son convocados, más allá de las situación que les toca vivir, acuden. Estoy agradecido”, sentencia, respecto de los dos históricos.

“Estoy positivo, estoy bien. Es lo único que puedo contestar. Quiero ganar. Es lo único que visualizo. Lo único que puedo contestarles es la mentalidad positiva de ganarle a Venezuela. Es contagiarme de esa energía positiva. Nada más”, añade.

Sin embargo, el semblante cambia. “Hágalo usted”, desafía a un periodista que le consulta respecto de sus malos resultados en los últimos dos años. “Sigo teniendo el mismo sistema y equipo de trabajo”, contragolpea. De ahí en más, el entrenador modifica su estrategia y se pone a la defensiva.

Ricardo Gareca en la igualdad frente a Perú. (Foto: Photosport)

“No le puedo contestar. Es un análisis dentro de esta situación. Tengo metas. No doy nada por perdido. Sigo teniendo fe. Después, todo el análisis previo, es una apreciación. En ese aspecto no tengo ningún problema. Son análisis que hacen ustedes de la situación A eso no tengo respuesta alguna que darle. Llegará el momento en que lo que usted está analizando, lo analizarán los dirigentes, no yo”, añade, en relación a otra pregunta respecto de su campaña y, sobre todo, de su permanencia en el puesto.

“A la gente no le puedo pedir nada. Ahora nosotros tenemos que darle a la gente. Que venga y convoque y todo, ojalá que pudieran venir y apoyar. Entiendo la situación. Ojalá que empiecen a venir y que la cantidad de gente que vaya nos pueda apoyar”, agrega, respecto de la escasa venta de entradas para el choque ante los llaneros.

“Estamos muy bien”

“Estamos muy bien. El partido va a ser muy difícil. Estamos luchando contra una selección que está peleando por entrar al primer Mundial de su historia. Será un partido intenso, difícil para ambas selecciones. Queremos sacar un buen resultado”, dice respecto del choque ante el equipo de Fernando Batista.

Luego aborda los cambios en las nóminas, centrado en los casos de Isla y Vidal. “No lo veo como extremo. No tengo nada que decirle respecto a eso. Ha habido un criterio que se ha respaldado. Los capitanes han sido los jugadores de mayor experiencia. Lo fue Bravo. Cuando dejó de ser convocado Mauricio, pasó a ser Maripán. Ahora, Vidal. No es un extremo ni nada. Tiene que ver con la experiencia y la antigüedad. Y recuerden, nadie tiene las puertas cerradas. Así como pueden salir pueden ser convocados”, insiste.

“En el partido con Perú hemos retomado las situaciones de gol. Costó con Colombia, con Argentina, con Brasil, aunque a los últimos dos es difícil generarles. A Perú era difícil y le generamos nueve, entre pelota parada y jugadas de equipo”, destaca, respecto de la mejora en el nivel de juego de la Selección.

“Eso nos llevó a permanecer y a evitar los cambios. A veces uno ve una continuidad en el juego y quiere dejar esa continuidad, porque está muy caliente el juego, friccionado y es difícil entrar. Vimos eso. Nos gustó el crecimiento, el desarrollo en el juego. Quedamos conformes en eso, no en cuanto al resultado, pero sí en cuanto al rendimiento. Tuvo un buen partido Chile. Fue parejo”, justifica respecto de la tardía decisión de introducir modificaciones.

Finalmente, aborda el plan de juego en el duelo de este martes en el Estadio Nacional. “La propuesta es ir a buscar el partido, obtener el resultado que necesitamos para estar con vida y seguir con chances. No veo otra alternativa. Siempre hemos intentado ganar el partido. En algunos casos, con un mejor juego. En otros, teniendo que mejorar, pero siempre intentamos ganar el partido”, concluye un escueto seleccionador. Mucho más sucinto que de costumbre. 10 preguntas y 14 minutos en, incluso, quiso saltarse algunas materias.