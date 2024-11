El crudo análisis de Suazo: “Nos llegó el recambio forzado porque la Generación Dorada no puede jugar hasta los 45 años”

La Roja enfrenta a Venezuela y tiene la obligación de ganar. Chile recibirá a la Vinotinto el próximo martes 19 de noviembre, en el Estadio Nacional. Será un duelo crucial para las aspiraciones del Equipo de Todos y así mantener las chances de pelear por el cupo al repechaje del Mundial 2026.

Así también lo entiende Gabriel Suazo, que valoró el punto en el pálido empate ante Perú, pero que comprende la necesidad de sumar de a tres. “Estamos lejos. Nos quedamos con esa sensación de amargura, con sensación de que sabíamos que lo podíamos ganar. Ellos tuvieron ocasiones porque también es un equipo duro que de local se hace fuerte, intenta jugar. Ha ganado a equipos difíciles como Uruguay. Y nosotros creo que mostramos nuestras credenciales. También hay que ser inteligente y tampoco hay que volverse loco sabiendo que tenemos que ganar, pero que es mucho más importante un empate que perder”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Eso hoy lo tenemos claro y tenemos que ir sumando partido a partido. Y ahora contra Venezuela tenemos una final como todos los partidos que vamos a tener de aquí en adelante. Y esta es la primera y estamos focalizados y mentalizados en este partido, en ganar y en quedarnos con estos tres puntos acá en casa”, continuó.

La esperanza de Suazo

El lateral también aseguró que visualizan los próximos encuentros como unas finales. “No tan solo este partido. Cada partido que vamos a enfrentar va a ser una final. El partido con Perú que enfrentamos también lo vivimos de tal forma. Creo que dejamos todo en la cancha para poder ganar el partido y también para no perderlo. Contra Venezuela va a ser exactamente lo mismo. Y no tan solo los que tienen más partidos acá, los que tienen más experiencia, sino todos, los que quizás todavía no debutan, todos lo tienen claro. Cuando vienen acá, saben que hay presión y que se tiene que ganar, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos hoy. Hay que saber vivirlo, y hay que saber pelearla, y hay que saber combatir hasta el último para poder lograr nuestro objetivo y nuestros sueños, que es llegar al Mundial”, señaló.

Suazo valoró la presencia de Arturo Vidal y Mauricio Isla. “Más de 100 partidos con la Selección, Mundiales, Copa América, torneos, títulos. Han pasado por momentos buenos y malos, y están acá para aportar como todos. Creo que son una figura importante dentro del plante. Tanto cuando les toca y no les toca estar, creo que para nosotros es muy importante su energía positiva, su energía de querer ganar cada partido. Creo que Arturo y ahora que llegó Mauricio también, pero Arturo desde el comienzo de esta fecha ha mostrado esa energía positiva, esa vibra que lo caracteriza. Creo que las energías se contagian y cuando uno está con energías positivas, siempre trata de contagiar al resto para poder lograr objetivos”, dijo sobre los referentes de la Roja.

También analizó el proceso que está viviendo el Equipo de Todos. “Yo creo que es un proceso largo. Venezuela, con respecto a las clasificatorias anteriores, cambió todo su plantel, jugó con un plantel totalmente nuevo. Dejó esa clasificatoria del Mundial para pensar en la siguiente porque muchas veces los equipos y las selecciones necesitan ese recambio. A nosotros nos llegó el recambio forzado porque nuestra generación dorada, que tanta alegría nos ha dado, no puede jugar hasta los 45 años. Y estamos muy felices de tener acá a tres de esa generación, pero obviamente se necesita ese recambio. Muchas veces, como nos pasó a nosotros, llega forzado y hay que encontrar poco a poco el cuerpo técnico, los jugadores y el sistema”, comentó.

“En una selección tienes muy pocos días para trabajar, siempre estás compitiendo, necesitas resultados. Y lamentablemente tuvimos un técnico anterior como Berizzo que se necesitaban resultados y no se consiguieron. Se terminó yendo y ahora estamos en una situación un poco parecida. También necesitamos resultados y está Ricardo acá. Nosotros lo respaldamos al máximo para poder enfrentar todas las Clasificatorias. Pero es un proceso y muchas veces, y se entiende que por resultados muchas veces no se respeta”, sentenció.

Finalmente, se aferró a las posibilidades que quedan de ir al Mundial. “Por más que haya un 5% de posibilidad o un 3%, nosotros vamos a estar acá luchándola. El chileno cuando tiene una pequeña posibilidad, se aferra a esa como nada en la vida y no la suelta hasta que ya no existe ninguna. Hasta que tengamos quizás un 1%, aquí voy a estar aferrándome a ese 1%, peleándola hasta el final. Los chilenos somos así. Nuestros jugadores, cuerpo técnico y nuestra familia están con ese pensamiento”, sentenció.