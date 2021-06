Garin, tras su adiós a Roland Garros: “Medvedev no me regaló ningún punto”

Cristian Garin firmó su mejor actuación en un Grand Slam tras llegar a octavos de final en Roland Garros. Lamentablemente para el chileno, su camino en Paris no pudo continuar tras caer en tres sets ante el ruso Daniil Medvedev. Pese a la eliminación, las sensaciones que deja el chileno son bastante buenas y así mismo lo reconoció el tenista nacional.

“Tengo claro que tengo que mejorar, pero estoy contento con la evolución que he tenido estas semanas”, señaló Garin tras sucumbir por 2-6, 1-6 y 5-7. Y es que el ruso jugó como nunca y el chileno no tuvo las herramientas para poder plantarse en la cancha.

“Medvedev no me regaló ningún punto en los dos primeros sets”, analizó el número uno de Chile. De hecho, en su Instagram personal Garin reconoció la superioridad de su rival: “Cuando lo das todo no queda otra que felicitar a tu rival y aprender para la próxima”.

Ahora, Garin se prepara para la gira de césped, enfocándose especialmente en Wimbledon. Se viene un tiempo de descanso y recuperación para el nortino. “No voy a casa hace 4 meses, me hace falta desconectarme un poquito. Tengo un poco de dolor en el cuello y hombro. Mi prioridad es llegar bien físicamente a Wimbledon”, finalizó.