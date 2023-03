Garin y Tabilo en modo Masters 1000: este viernes buscarán el paso a la tercera ronda de Indian Wells

La comitiva nacional que viajó a California saca cuentas alegres. Tanto Christian Garin (97°) como Alejandro Tabilo (187°) aterrizaron en Estados Unidos para disputar los clasificatorios del primer Masters 1000 de la temporada y lograron mucho más que eso. Este viernes, disputarán la segunda ronda del cuadro principal de Indian Wells.

Escenario ideal para los nacionales, quienes llegaban al desierto del oeste muy necesitados de victorias, ritmo y puntos. De esta forma, lo que puedan seguir haciendo en el torneo conocido como el quinto grande genera una gran ilusión dentro de los seguidores chilenos, ya que las buenas sensaciones que han ido sumando en Indian Wells pueden ser clave para afrontar de la mejor manera la gira europea de polvo de ladrillo.

Pero el pensamiento aún se mantiene sobre lo que puedan hacer en el Valle de Coachella. Y es que las dos raquetas sudamericanas tendrán que salir a jugar la ronda de los 64 mejores este viernes.

Garin enfrentará a Nishioka

Indian Wells está siendo una bocanada de aire fresco para Christian Garin. Tras un Chile Open en donde logró vencer a Thiem pero fue eliminado por Sebastián Báez, el nortino necesitaba ganar confianza de manera urgente.

Algo que logró de forma evidente. “Gago” ha mostrado una gran solidez en su juego, logrando no ceder ningún set en los partidos que ha jugado esta semana (dos de clasificatorios y uno del cuadro principal) y dando con un estilo muy agresivo sobre el asfalto americano. La combinación de esos elementos lo tiene disputando la segunda ronda de un Masters 1000 por primera vez desde mayo de 2022, cuando hizo cuartos de final en Roma.

Ahora su rival será Yoshihito Nishioka (34°), quien por ranking y superficie llega como favorito. Eso sí, el japonés vendrá sin ritmo de partidos, ya que al ser preclasificado en el torneo, recién debutará este viernes. Será la primera vez que ambos jugadores se enfrenten en un cuadro principal de un torneo ATP, debido a su único registro se dio en los clasificatorios de Sídney en 2019, ocasión en que el asiático fue el ganador.

Tabilo irá ante Cressy

La historia de Tabilo no es tan distinta a la de su compañero, pero sí más dramática y es que 2023 no le había traído cosas buenas al nacido en Toronto. Primero, porque arrancó la temporada en el puesto 100 del ranking ATP y este lunes apareció en la casilla 187. Después, porque en la serie de Copa Davis ante Kazajistán no fue elegido para disputar el singles pese a ser la mejor raqueta del país en ese momento. Y finalmente, porque en la gira sudamericana de polvo de ladrillo no pudo sumar ninguna victoria en el cuadro principal.

Esas situaciones lo tenían tocado y buscando la luz. Una que apareció esta semana. Pese a que Tabilo no ha mostrado un juego perfecto en Indian Wells, el zurdo ha logrado mantenerse en pie luego de tres batallas donde fue exigido al límite. Por ejemplo, en ambos duelos de la “qualy” recién pudo cerrar los encuentros cuando no quedaba margen en el tercer set.

Eso sí, en esta segunda ronda del cuadro principal tendrá su gran desafío. Enfrente aparece un jugador que lleva la chapa de favorito. Maxime Cressy (37°) es un especialista de la superficie, disputando durante todo el año torneos sobre cemento. Viene de ser campeón en dobles en el ATP 500 de Dubái y de disputar los eventos europeos de Marsella, Róterdam y Montpellier.