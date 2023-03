Gustavo Quinteros pone en duda la presencia de Falcón para el Superclásico: “A lo mejor tiene que esperar”

El Superclásico número 193 del fútbol chileno está cada vez más cerca. Solo quedan tres días para que Colo Colo reciba a su archirrival, Universidad de Chile, en el Estadio Monumental. En la antesala del encuentro, Gustavo Quinteros se expresó en conferencia de prensa para resolver ciertas dudas de cara al crucial encuentro.

Entre diversos temas, el técnico se refirió a la reincorporación de Erick Wiemberg y Maximiliano Falcón, con quienes no había podido contar por lesión y suspensión, respectivamente. “Tanto Falcón como Wiemberg hicieron la mayor parte del entrenamiento de fútbol y táctica y se sintieron bien los dos. Estamos contentos porque recuperamos a dos jugadores importantes en defensa”.

A pesar de revelar la disponibilidad de ambos elementos para el duelo del domingo, Quinteros sembró la duda respecto a la decisión de utilizarlos. “Ya lo dije, el jugador que queda fuera por lesión, y lo venía haciendo muy bien, en algún momento tiene la prioridad de volver a jugar. El que queda fuera por otro motivo, y juega uno que lo hace bien, a lo mejor tiene que esperar”.

Cuando se le cuestionó si cree que el Superclásico es el partido más imporante del año, el argentino-boliviano fue contundente. “Espero tener partidos mucho más importantes durante la temporada. Tenemos que pelear el campeonato, tenemos que pelear la Copa Chile, tenemos que pelear para poder pasar una fase más de Copa Libertadores y esos son partidos definitorios, muy importantes”.

Eso sí, aclaró que no le está restando relevancia al encuentro. “Este es un clásico, no estoy diciendo que no es un partido importante. Es muy importante para el hincha en lo anímico, en todo lo que ya dije, pero recién comienza la temporada, todavía no hay partidos definitorios”, agregó a modo de aclaración.

Por otra parte, el adiestrador expresó su pensamiento acerca de la cantidad de años que los azules llevan sin ganar en el Monumental. “Como DT no le doy tanta importancia a esas cosas. El fútbol es hoy, lo que pasó ya pasó. Nuestro objetivo no es pensar en los años que viene sin ganar la U, sino tratar de llegar a los primeros puestos”.

“Vamos a seguir trabajando más en lo nuestro que contrarrestar al rival. Tenemos que ser mejores, más sólidos y seguir trabajando. Estamos trabajando mucho en formar un equipo competitivo y no hacer tantos cambios de un partido a otro, aunque obviamente tenemos en cuenta las fortalezas del otro equipo”, agregó el DT en relación a sus próximos rivales.

Finalmente, el estratega de los albos se refirió a lo conforme que se siente con sus dos centrodelanteros, Leandro Benegas y Darío Lezcano. “Son parecidos y distintos. Dentro del área los dos tienen muy buen juego aéreo, se mueven muy bien. Benegas a veces sale más, está más acostumbrado a correr en defensa y presionar. Lezcano es muy peligroso, está siempre bien ubicado en el área y lo ha demostrado”.

“Estoy muy contento con ellos dos y con todos los que han llegado”, sentenció el entrenador. El partido entre albos y azules se jugará este domingo 12 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.