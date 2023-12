Gary Medel revela cuál es su candidato a la banca de la Roja

La danza de nombres en torno a la banca de la Selección Chilena es uno de los temas de la semana y Gary Medel no quiso quedarse afuera de la discusión.

Por eso, apenas se consuma la permanencia de Vasco da Gama en la primera división del fútbol brasileño, el capitán de la Roja revela cuál es su candidato para asumir el puesto que dejó vacante Eduardo Berizzo.

“Eso lo ve la directiva, obviamente me gustaría que prueben con algún chileno”, asegura el Pitbull en conversación con As. Luego entrega el nombre que quiere ver en Juan Pinto Durán y los argumentos en los que basa su decisión. “(Nicolás) Córdova creo que tiene buenos pensamientos, buena ideología. Espero que le puedan dar la Sub 23, probar con esos amistosos que la Selección tiene en marzo y probarlo. Creo que tiene cosas importantes para darle al fútbol chileno”, confiesa.

Y los plazos que puso Pablo Milad concuerdan con los deseos del formado en Universidad Católica. Esto porque el presidente de la ANFP anuncia que el próximo estratega deberá estar “trabajando” en los primeros días de marzo, por lo que Córdova ya tendrá los resultados en la mano del preolímpico que se jugará en Venezuela.

Pero el deseo de Medel se contrapone a la postulación de Ricardo Gareca. El transandino gana adeptos en Quilín y ya dio los primeros pasos para abrirse a una negociación al alabar a nuestro país. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, sentencia el DT argentino.

Los compromisos de la Selección

Cabe recordar que nuestro país hoy está fuera de la zona de clasificación al Mundial que organiza Canadá, Estados Unidos y México para el 2026 y que no volverá a jugar las Eliminatorias hasta septiembre del próximo año. Sin embargo, el Equipo de Todos disputará amistosos en la fecha FIFA de marzo y debe competir en la Copa América a mediados de año.

“Sí, me gustaría jugar la Copa América, pero tengo que pensar aquí en Vasco primero que todo y luego, obviamente, si ando bien, me podrán llamar. Sino, apoyaré a mis compañeros, como siempre lo hago. Y nada, dar lo mejor de mí siempre”, asevera el futbolista.

El mismo que en sus redes sociales celebra la sufrida temporada que tuvo con su club. “Se sufrió, pero nada persiste, coraje y perseverancia y el Vasco merecidamente ‘no bajes’”, postea. Luego agrega que “tenemos el privilegio de vestir esta camiseta y no importa dónde ni cómo nuestro compromiso es uno: contribuir de alguna manera a que este club sea cada vez más exitoso”.