Giorgio Carboni buscará un podio en la carrera más importante del año en Argentina

El desafiante South American Rally Race (SARR), una de las competencias más importantes del rally continental, y la primera fecha del Campeonato Sudamericano de la especialidad, será el inicio de temporada del piloto Giorgio Carboni.

A partir de este martes, en Argentina, el chileno (que fue sexto el año pasado y octavo en 2020) comenzará a disputar la carrera, que durante 10 días unirá cinco provincias del país transandino: La Rioja, San Juan, Mendoza, la Pampa y Río Negro, en un recorrido de más de 4.000 kilómetros.

“Esta es una de las competencias más importantes de Sudamérica, por lo que muchos corredores de gran nivel van a disputarla. Me he preparado bien, me siento mejor de mi lesión en la muñeca, por lo que confío en poder hacer una gran carrera”, asegura Carboni, que el año pasado, en el Campeonato de Rally Raid de Argentina -la última carrera de la temporada- sufrió un lamentable accidente en su mano derecha que lo obligó a abandonar en la segunda etapa.

Tras meses de intenso trabajo de rehabilitación en la clínica Meds, el piloto, de 30 años consiguió recuperarse. Ahora, El Gladiador espera poder subirse al podio en tierras transandinas: “Me he preparado mucho para esta carrera, realizando entrenamientos a doble jornada, y subiéndome a la moto prácticamente todos los días”

Giorgio Carboni, el piloto chileno de 30 años que busca subirse al podio del SARR 2022. Foto: Bill Torres

El SARR es considerado por muchos como el Dakar sudamericano, pues, recorre varias de las rutas que fueron parte de la competencia durante los 10 años en la región. En esta ocasión, más de 150 pilotos participarán a bordo de motos, cuatriciclos, UTV y camionetas, asegurando ser la edición más importante de esta prueba, que año a año muestra un gran crecimiento.

“Estoy en un momento de mucha madurez, enfrentando de mucha mejor forma las competencias. Me siento muy enfocado en lo que quiero conseguir esta temporada, donde espero contar con varias competencias internacionales”, destaca Carboni, que competirá en su KTM junto al equipo transandino MED.

La competencia acabará el próximo 26 de febrero en Viedma, en la provincia de Rionegro. “Voy a buscar un podio. Sé que no será sencillo por el nivel de competidores que hay, pero cada año he ido mejorando, así que espero poder estar entre los tres mejores de este año”, remata El Gladiador.