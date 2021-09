Goleador histórico de la liga francesa repasa a Messi: “Cualquiera puede salir, te llames como te llames”

La salida de Lionel Messi a los 76 minutos, en el duelo entre PSG y Lyon, ha causado revuelo en el planeta. No tanto por las razones del entrenador Mauricio Pochettino, sino por la reacción de la ex figura de Barcelona. Si hasta la familia real qatarí, dueña del equipo parisino, ha salido a comentar el incidente.

Una situación que ha sacudido al fútbol galo. Nadie quedó indiferente a la reacción de La Pulga. En conversación con El Deportivo, el artillero histórico de la liga gala, el argentino Delio Onnis, desdramatizó el tema, aunque sí deslizó su crítica a la actitud de Messi. Aunque reconoce a su compatriota como el mejor del mundo, también asegura que en el fútbol nadie es completamente imprescindible.

¿Qué le parece la llegada de Lionel Messi a la liga francesa?

Pienso como lo hace todo el mundo. Todos los franceses están muy contentos, yo también. El mejor del mundo está en el fútbol galo y tuvo una repercusión enorme. Todos están contentos.

¿Potencia a la Ligue 1?

Evidentemente, no hay duda. No lo vamos a descubrir ahora, todo el mundo sabe que le da un plus al campeonato. Todo buen jugador que llega a un país es una ventaja para el fútbol de ese país.

¿Qué le parece la decepción de Messi tras ser reemplazado en el duelo de PSG contra Lyon?

Lo vi como todo. Pero no tengo opinión. No es que no quiera, es que no sé realmente qué fue lo que ocurrió.

Pochettino, DT de PSG, dijo que lo cambió para protegerlo de una lesión…

Bueno, habría que creerle, por qué no.

¿Y qué le parece la actitud de Messi?

Yo fui jugador de fútbol. A nadie le gusta salir del campo. Me imagino que a Messi, el mejor jugador del mundo, le debe gustar menos. Esos son momentos, nada más. Seguro que anoche en su casa lo pensó bien y ya está. Ya pasó. Listo.

¿Fue desmedida la reacción del jugador?

Messi lo debe de saber. Lo que yo pienso es que Pochettino tomó mucho riesgo. Es cierto que ganaron. Pero qué hubiera pasado si pierden después de la salida de Messi. Eso la primera cosa. Y la segunda, Messi no fue reemplazado por un lateral derecho. Entonces no se entendió bien. Después con el diario del lunes, acertó Pochettino. Pero si perdía hubiera sido un peligro para el técnico.

¿Messi ha perdido los privilegios que tenía en Barcelona?

Bueno, los privilegios vienen porque eres el mejor. Eso no quiere decir que de vez en cuando puedas salir, evidentemente. Así fue el caso ante Lyon. No sé por qué le dan tanta importancia a este tema. La verdad es cualquiera puede salir en cualquier momento, te llames como te llames.

¿El técnico le está enviando un mensaje a Messi?

No lo creo. Esas son interpretaciones tuyas. No estoy de acuerdo contigo. Estamos hablando de fútbol, cierto. Pero en la vida hay cosas mucho más importantes que el cambio de Messi en un partido de fútbol.

¿Cómo ha visto a Guillermo Maripán en el Monaco?

Lo he visto bien poco en esta temporada. Sé que en el club es querido, que cuentan mucho con él, aunque a veces no juega. Pero está haciendo una buena campaña.