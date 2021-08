Mauricio Pochettino, DT del PSG, y el debut de Messi: “Aportó serenidad al equipo”

Hace 1 hora

Mauricio Pochettino, entrenador de Paris Saint-Germain, destacó el debut de su nueva estrella, Lionel Messi, y aseguró que Mbappé no se va. FOTO: AFP.

El entrenador argentino destacó el ingreso del ex Barça en el triunfo 2-0 sobre Remis y aseguró que “lo vi muy bien, contento, integrado”. Sobre los pocos minutos que vio en su primer partido, el ex adiestrador de Tottenham insistió en que “está claro que jugar 30 minutos para Leo (Messi) era importante, no hace mucho que está entrenando”.