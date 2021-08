El nuevo PSG comienza ganando y ovacionando a Messi, pero con pifias a Mbappé

No fue una sorpresa que el Paris Saint-Germain solicitará al municipio de la capital francesa un aforo del 100% para el duelo de esta jornada ante el Racing de Estrasburgo. Los ojos del mundo estaban puestos en el Parc des Princes y en un rostro en particular, el de Lionel Messi. Pero el fútbol da muchas sorpresas y no solo la silueta del argentino fue noticia. La fanaticada local pifió cuando se nombró a Mbappé en los altoparlantes, y en lo futbolístico comenzaron goleando, pero terminaron pasando sustos en el segundo tiempo.

Esta mañana diversos medios franceses anunciaron que el Real Madrid presentó oficialmente una oferta por Kylian Mbappé. Una noticia, que sumado al eterno rumor de que la estrella gala no tiene pensado renovar su contrato, provocó el malestar de unos aficionados que no entienden como el 7 no quiere formar parte del megaproyecto parisino. La forma que encontraron para demostrar ese enojo fue con pifias cuando en los altoparlantes del estadio dijeron su nombre. Una postal que de seguro provocó la incomodidad del campeón del mundo. Más picante para una novela que parece destinada a terminar con el ex Mónaco en España. Ya sea ahora, o el próximo año.

Pero tras el enojo, llegó la felicidad. El momento más esperado del día. La presentación oficial de las nuevas estrellas del PSG. Primero Achraf Hakimi, Georgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma. Después los dos pesos pesados, Sergio Ramos y Leo Messi. Este último, el culpable de desatar la locura en París.

La figura del astro sudamericano parece ser una luz omnipresente para el público local. La obra de arte más buscada de la ciudad ya no está en el Louvre. Bengalas, banderas y pancartas. Todos esperándolo, algo que el argentino agradeció. “Fue una semana muy especial, quiero agradecer a toda la gente por el recibimiento, que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado con este nuevo equipo”, comentó el 30, quien vio el partido desde las gradas acompañado de Di María y Neymar.

Tras la ceremonia el fútbol se tomó la cancha y en la primera parte parecía que el inicio de este mega proyecto vendría con goleada. 3-0 en 45 minutos y todo era sonrisas. Icardí, Mbappé y Draxler le demostraban a los nuevos fichajes el nivel de un equipo que este año va por todo. Pero los sustos llegaron cuando volvieron del descanso.

El nivel del equipo capitalino bajó y por un gran tramo se vieron muy superados. De la goleada o rozar el empate. Algo que solo cambió gracias al nivel de la estrella maltratada al arranque. Kylian calló las pifias con su velocidad y talento. Se echó el equipo al hombro y logró darle una asistencia a Sarabia para anotar el 4-2 final.

Un primer episodio que deja lecciones y desafíos, pero que también deja incógnitas. Mbappé tiene rueda de prensa este lunes, una donde se espera que de por fin sus sensaciones. ¿Se queda en el megaproyecto para jugar un año en el que puede ser el mejor tridente de la historia o decide volar al Madrid y tomar el protagonismo absoluto que tanto se le ha resistido en su casa?