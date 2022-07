Golpe a la F1: el multicampeón Sebastián Vettel sorprende y anuncia su retiro

El piloto alemán Sebastian Vettel ha anunciado este jueves que se retirará de la Fórmula 1 al final de la temporada. El germano, ganador de cuatro títulos de la categoría, anunció su salida a través de un comunicado publicado por el equipo de Aston Martin.

“La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que siendo padre quiero pasar más tiempo con mi familia, pero hoy no se trata de despedirnos”, señaló el tercer piloto que más carreras ha ganado (53), tras Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

“Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los fanáticos, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula Uno no podría existir”, continuó.

También aprovechó la oportunidad para referirse al equipo que lo ha recibido desde 2021. “Realmente disfruté trabajar con un grupo tan grandioso de personas. Todos (Lawrence, Lance, Martin, Mike, los gerentes sénior, los ingenieros, los mecánicos y el resto del equipo) son ambiciosos, capaces, expertos, comprometidos y amigables, y les deseo lo mejor”.

“Espero que el trabajo que hice el año pasado y sigo haciendo este año sea útil en el desarrollo de un equipo que ganará en el futuro, y trabajaré tan duro como pueda desde ahora hasta el final del año, dando como siempre lo mejor de mí en las últimas 10 carreras”, prosiguió.

A su vez, el presidente ejecutivo de Aston Martin Lawrence Stroll indicó que “Quiero agradecer a Sebastian desde el fondo de mi corazón por el gran trabajo que ha realizado para el equipo Aston Martin durante el último año y medio. Le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el próximo año, pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia, y por supuesto que lo respetamos”.

“Ha conducido algunas carreras fantásticas para nosotros y, detrás de escena, su experiencia y conocimientos con nuestros ingenieros han sido extremadamente valiosos. Es uno de los grandes de todos los tiempos de la Fórmula Uno, y ha sido un privilegio haber sido capaz de trabajar con él”, agregó.

Por último, comentó que “continuará compitiendo para nosotros hasta el Gran Premio de Abu Dabi de 2022 incluido, que será su participación número 300 en el Gran Premio. Le daremos una despedida fabulosa”.

En el comunicado también toma la palabra Mike Krack, director del equipo. “Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a extrañar esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos adquirido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida”.

“Cuando seamos completamente competitivos, y lo haremos, uno de los arquitectos de ese éxito futuro será Sebastian, y siempre le estaremos agradecidos por eso”, cerró.