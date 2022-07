El amargo debut de un activo Vidal en el Maracaná: Flamengo no derriba la muralla de Felipao

El segundo partido oficial de Arturo Vidal con la camiseta del Flamengo podía tener más significado que el primero. ¿Por qué? El hecho de jugar en el Maracaná con un escudo de peso en el pecho no es lo mismo que visitar al Avaí. Ese factor le daba otro ingrediente al cotejo entre el Fla y el Athletico Paranaense, por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, competición de gran relevancia en el fútbol del gigante sudamericano. Un detalle que refleja lo poderosa que es: el campeón recibirá 60 millones de reales, poco más de 11 millones de dólares. Y el subcampeón tendrá en su cuenta 25 millones de reales (US$ 4,7 millones, al cambio de hoy).

Eso sí, el resultado no acompañó a que fuese una noche inolvidable. El elenco carioca no logró derribar la muralla que le presentó el rival y el partido terminó en un empate sin goles, que le deja un sabor amargo al Fla, porque hizo el mayor gasto en busca de la victoria.

La previa del encuentro se cruzó con las versiones de posibles nuevas incorporaciones para el Rubro-Negro. Y una de ellas es la de Erick Pulgar, que tiene una posibilidad concreta de ser compañero de Vidal (el antofagastino tiene contrato vigente con la Fiorentina por un año más).

El exjugador del Inter de Milán es genio y figura en Brasil. Eso no es novedad. Pese a que inició como suplente, fue foco de interés para los torcedores. Antes del pitazo inicial, se acercó a los hinchas y se sacó muchas fotos. Se dio el tiempo de compartir con los fanáticos que lo esperaban en las tribunas. En el complemento entró al campo, reemplazando a Joao Gomes (minuto 60). Su anhelada primera vez en un estadio mágico, que estaba repleto.

En la cancha, estuvo un solo equipo. El Flamengo fue absolutamente superior al Paranaense de Felipao Scolari. Presionó y dominó desde el arranque, no dejando salir de su campo al Furacao. La fortuna no acompañaba a los cariocas porque no lograban demostrar en goles la enorme superioridad que evidenciaban en el juego. Los nueve remates totales y el 72% de posesión del primer tiempo no se reflejaban en el marcador. Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, falló varias veces de cara al arco rival, pero no podía. Desviaba, elevaba o el balón daba en el travesaño. La pelota no quería entrar.

Los minutos pasaban y el desarrollo del partido no se modificaba. El Flamengo tenía el control del balón y Athletico Paranaense, atrincherado, aguantando y rogando por un contragolpe. En esa búsqueda del desequilibrio, el técnico Dorival Júnior mandó a la cancha a Vidal y a Everton Cebolinha, dos de los flamantes refuerzos del Fla.

El seleccionado chileno, que entró por Joao Gomes, se ubicó acompañando en el medio a Thiago Maia, el volante más centralizado. Tenía más libertad para soltarse y avanzar hacia el área rival, considerando también lo defensivo de la propuesta del Paranaense. Intentó un remate de zurda buscando al segundo palo, a 10 minutos del final, sin embargo se fue desviado. Mostró la actitud de siempre, llegando de área a área, también para recuperar balones. Los intentos del Flamengo fueron en vano, porque no lograron vulnerar la portería defendida por Bento. Y además, terminaron con 10 por la expulsión de David Luiz. Amargo cero a cero.

Lo que se viene

El duelo de vuelta se disputará el 17 de agosto, en el Arena da Baixada de Coritiba. Si la llave finaliza con los elencos igualados en goles, se define en tanda de penales. Pero antes, el Fla tiene desafíos igual o más importantes.

El sábado reciben al Atlético Goianiense por la liga, y luego tiene la ida de su eliminatoria ante el Corinthians, por la Copa Libertadores. El martes 2 de agosto, van a Sao Paulo para enfrentar al Timao. Éste es otro duelo que puede tener un significado especial para Arturo Vidal, porque llega a Brasil con un afán importante: pelear por el trono de América.

Ficha del partido

Flamengo 0: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís (78′, A. Lucas); E. Ribeiro (61′, Everton), Joao Gomes (60′, A. Vidal), Thiago Maia, G. De Arrascaeta; Gabriel Barbosa y Pedro. DT: D. Júnior.

A. Paranaense 0: Bento; P. Henrique, T. Heleno (75′, M. Felipe), N. Hernández; Khellven, H. Moura, Fernandinho (83′, L. Cittadini), Erick, A. Vinícius; T. Cuello (61′, M. Cirino) y D. Terans (61′, Vitinho). DT: L. F. Scolari.

Goles: No hubo.

Árbitro: Luiz F. de Oliveira. Amonestó a Gabriel, Thiago Maia, De Arrascaeta, Léo Pereira (F); Bento, Erick, Fernandinho, Cittadini, M. Felipe (AP). En los 90′+7′, expulsó a David Luiz (F).

Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Asistieron 65.271 personas.