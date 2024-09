Golpe al clásico: Estadio Seguro prohíbe el duelo entre Colo Colo y la UC programado para el viernes

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica por la 24° fecha del Torneo Nacional ha sido suspendido por decisión de las autoridades.

Estadio seguro recibió un informe de Carabineros en el que se señala que debido a una serie de hechos de contingencia no podían contar con el personal necesario para destinar al encuentro deportivo.

El compromiso ante los cruzados en un principio tenía que disputarse entre el 14 y el 15 de ese mes. Sin embargo, debido a que el día 17 debían recibir a River Plate por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la ANFP había programado el encuentro para el viernes 13 a las 20.00 horas.

Esta es una noticia que de todas maneras es bien recibida en Macul, pues le significa tener algo más de descanso en la apretada agenda que tienen en los próximos días, donde además del Torneo Nacional y la Libertadores se encuentran disputando la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile contra Magallanes.

Otro cambio que se entregó en la oportunidad, y que hasta ahora se mantiene, es el que se realizó por la fecha 25 que coincidía con el partido de revancha contra los Millonarios en Buenos Aires. Así, los de Jorge Almirón fueron calendarizados para el miércoles 2 de octubre, día en el que deberán visitar a Unión La Calera a las 20.00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán.

Por otro lado, esta situación no es del todo bien recibida por Universidad Católica. El Cacique ya le había consultado a los cruzados por la posibilidad de aplazar el partido entre ambos, pero se encontraron con un portazo como respuesta.

La postura de la UC

Según pudo conocer El Deportivo, en la precordillera las razones que esgrimieron para no suspender el cotejo fueron básicamente no dar ventajas apretando partidos hacia la recta final del campeonato, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantiles están en la lucha por el título y, en consecuencia, por el ingreso a las copas. Están ubicados en la tercera posición, a seis puntos del Cacique, que tiene un partido menos. “No se puede dar ventajas a nuestros rivales directos”, afirman.

Asimismo, en el cuadro de la franja tienen fresco el recuerdo de los tres partidos seguidos que tuvieron, pues jugaron el domingo 25 de agosto ante Huachipato (4-0 a favor), se midieron este miércoles siguiente ante Cobresal en El Salvador, en el cotejo que cayeron por 3-1 y cerraron el sábado 31 frente a Iquique (2-2). De hecho, frente a esto el técnico Tiago Nunes reclamó con vehemencia cuando se conoció la programación.

En cuanto a la petición de Colo Colo, solo en semifinales el campeonato se abre a reprogramaciones. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia. En este caso, el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”, reza el Artículo 22 de las bases del Campeonato Nacional.

De esta forma, los próximos partidos de Colo Colo quedan pactados de la siguiente manera: