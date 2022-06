Gonzalo Higuaín no olvida a La Roja: “De las chances erradas en finales, la que más me recrimino es ante Chile en Estados Unidos”

Para Chile la Copa América Centenario trae buenos recuerdos. La Roja salió otra vez vencedora en los lanzamientos penales ante Argentina lo que le dio a la Generación Dorada el bicampeonato de la competencia.

Sin embargo, del otro lado a la Albiceleste esta situación le trae a la memoria una instancia de dolor por haber perdido la ocasión de haber levantado un trofeo con Lionel Messi que recién pudo lograrse en la Copa de Brasil 2021.

Esta situación ronda en la mente de Gonzalo Higuaín quien en una entrevista con TYC Sports dio a conocer que una de las jugadas que más sufrió fue en la definición del título contra Argentina en Estados Unidos.

Tras ser consultado sobre la jugada que más se recrimina comentó que fue “la de Chile, en Estados Unidos. Fui mano a mano 20 metros con el arquero (Claudio Bravo), pero cuando el delantero tiene mucho tiempo es peor, es mejor definir rápido. La de Alemania (en Brasil 2014) me cae de espaldas. Pensé en pegarle, después en pararla, me vino de sorpresa. Y la de Chile (Copa América 2015), estaba muy cerrado el ángulo. Sí me hubiese gustado que terminasen de otra manera, pero la de Estados Unidos quizás es la más... que tampoco definí mal (...), pero es fútbol y pasan estas cosas”.

También escogió a tres entrenadores que lo marcaron en su carrera. “Alejandro Sabella, Manuel Pelegrini y Maurizio Sarri fueron los mejores. ¿El peor? paso”.

Claro que para Diego Maradona hay que dejarlo en otro lugar. “A Diego lo dejamos aparte. Maradona es especial para mí. El primero que me bancó, me apoyó, me consolidó en la Selección. Voy a ser un eterno agradecido por haberme hecho vivir eso y por haberlo compartido con él”.

En cuanto a su balance junto a la selección de Argentina, señaló que “Hoy no me mueve la aguja si me valoran o no, lo dejo a criterio de los demás. Sé que por momentos han tenido comentarios y mensajes exagerados, pero no tengo rencor para nadie. Amo Argentina y amo mi país”.

“El estar, el disfrute y la armonía, con toda la carga que venía de afuera, era más difícil, pero igual llegamos a finales. Imagínate la fortaleza mental que tenía ese plantel”, añadió.