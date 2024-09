Gonzalo Jara arremete contra Ricardo Gareca tras la caída de la Roja ante Bolivia

Gonzalo Jara mira con poco optimismo el presente de la Roja. Luego de la caída ante Bolivia, inédita en las Eliminatorias, el exdefensor culpó a Ricardo Gareca por lo vivido en el Estadio Nacional. “Me pone triste ver una Selección sin ideas. Quizás no tengamos jerarquía ni nombres, pero la identidad la da un entrenador y no la hemos tenido. Que cambie el sistema tantas veces... entiendo que se encuentra con un gol tempranero, pero esto no es de nombres, es funcionamiento”, dijo a radio ADN.

La Selección sabía que no tenía margen. Había que ganar y, en lo posible, de manera holgada por la diferencia de goles. A priori, enfrentar a la Verde, uno de los elencos más débiles del continente, era la oportunidad ideal para volver a ganar y reinsertarse en la pelea. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

La Roja cayó ante Bolivia. Foto: Photosport

En esa línea, el bicampeón de América asegura que anticipaba que el partido sería de la forma en que se desarrolló cuando vio el once inicial. “Para mi era una locura que saliera a jugar como lo hizo de entrada. El tiempo te da la razón. Uno tiene que buscarle una vuelta, pero no fue inteligente. Después quiere cambiar y queda en evidencia que se equivocó entrando a jugar así”, explicó.

Ricardo Gareca había cedido a sus principios. Se decidió a cambiar el esquema (4-1-3-2), con dos en ataque, movimientos en el mediocampo y defender casi mano a mano, soltando a los laterales. La apuesta no resultó. Rememorando épocas oscuras, como aquella fatídica ruta hacia Corea-Japón 2002, el primer tiempo de la Selección fue sencillamente espantoso. Ni siquiera el afortunado empate de Eduardo Vargas cambió la brújula de un equipo que exhibió una peligrosa falta de actitud.

Finalmente, el histórico exfutbolista asegura que, por nombres, la Selección debería ser capaz de competir, pero no lo está haciendo. “Chile carece de una forma y un sistema de juego. Yo lo veo de esa manera. Así me tocó vivirlo. Nosotros crecimos sin nombres, pero con una idea cara de juego. Hay jugadores, pero se deben ordenar. Si no ganas de local ante una Selección que le peleas un cuadrangular... cuando no dependes de ti es muy difícil”, cerró.