Gualberto Jara: “Me ha tocado participar en muchas situaciones similares y esta no es de las peores”

El ambiente en Colo Colo se ha tensado en todas las áreas en el último tiempo. La razón más reciente es el pago de dineros adeudados a seis jugadores producto de sus derechos de imagen y cuota de pase, además de una propuesta de compensación para el resto del plantel. Esto ha provocado que algunos futbolistas sean partidarios de repartir esos ingresos, lo que no ha encontrado la misma acogida en el resto de los involucrados.

Gualberto Jara, DT de los albos, intentó calmar el asunto y aclaró que en la forma de trabajar al menos no ha visto problemas. “Se está entrenando muy bien. Hay muchas ganas de querer jugar y vamos tratando de controlar todo eso y avanzar con paciencia. No puedo opinar de la situación en que están ellos, pero mi percepción es que están trabajando muy bien”, señaló.

Sin embargo, el paraguayo no quiso profundizar en la situación de los dineros y optó por restarse del debate. “Yo no puedo participar en este tema, esto involucra directamente a dirigentes y jugadores. Lo mío se reduce a los trabajos, los entrenamientos, a tratar de unir a los jugadores en los objetivos deportivos. He notado predisposición, el compromiso y la unidad hacia esos objetivos”, argumentó.

Eso sí, el exayudante de Gustavo Benítez recordó su experiencia en otros escenarios de tensión en sus más de 20 años ligado al club de una u otra manera. “Esto es Colo Colo. En Colo Colo uno siempre está acostumbrado a convivir con la presión, con comentarios, con situaciones positivas o negativas o noticias que muchas veces no se ajustan a la realidad interna. A mí me ha tocado participar en muchas situaciones similares o hasta peores y las hemos sobrellevado. Y esta no es de las peores. Yo entiendo que todas estas situaciones generan un ruido externo, pero internamente estamos bien compenetrados y comprometidos y trabajando de la mejor manera para poder llegar en buenas condiciones a la competencia”, sostuvó.

Por otra parte, el guaraní valoró que la Conmebol ya esté dando pasos concretos en la calendarización de los torneos internacionales. “Es una buena noticia que se estén ratificando las fechas en la Libertadores y vamos a prepararnos”, indicó, aunque lamentó no poder disputar amistosos aún: “Todavía no podemos disponer de los camarines y ni pensar en traer a un equipo rival”.

En tanto, pidió un gesto a la ANFP a la hora de programar los encuentros del torneo local. “Lo ideal sería que la competencia local pueda contemplar nuestros partidos internacionales, sobre todo para cuidar a los jugadores, que son los artistas principales en el tema, pero tenemos que considerar que es una situación especial y difícil. Queda cada vez menos tiempo para tantos partidos. Va a ser necesario recurrir a las posibles rotaciones”, sentenció.