Guardiola aviva la guerra entre el Manchester City y la Premier League: “El 75% de los clubes quiere que descendamos”

Continúa la guerra entre el Manchester City y la Premier League. Este viernes, se aprobaron las modificaciones de la APT que proponía la competición británica. “Los clubes han aprobado cambios en las normas de la Liga sobre Transacciones con Partes Asociadas (APT). Las enmiendas a las normas abordan las conclusiones de un Tribunal de Arbitraje tras un recurso legal del City al sistema APT a principios de este año”, anunciaron desde la PL a través de un comunicado oficial.

Es otro golpe para el elenco ciudadano, que también está siendo investigado por infracciones al fair play financiero. Horas después de la nueva disputa entre la liga y el club, Pep Guardiola dio una rueda de prensa presentando sus descargos. “Lo he dicho hace seis meses, hace un año y cuando todos los clubes nos han acusado de haber hecho algo mal. ¿Qué pasará si descendemos? Que estaré aquí. No sé a qué división nos mandarán, pero al año siguiente subiremos, subiremos, subiremos y volveremos a la Premier League. Lo sabía antes y lo siento así ahora”, señaló el DT.

“Leí algo sobre la situación y cómo hay que descender inmediatamente. El 75% de los clubes quieren eso, porque sé lo que hacen detrás de escena y ese tipo de cosas. Pero no vivo con eso. No vivo con eso, vivo con las cuatro derrotas, qué tengo que hacer. Hay abogados de ambos lados”, añadió.

Guardiola aborda un posible descenso. (Foto: Reuters)

En esa línea, el entrenador aborda su renovación con el equipo de Mánchester. Su contrato ahora dura hasta 2027. “Sentí que tenía que quedarme aquí. Por supuesto porque me quería por razones obvias, por los resultados. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero todas las decisiones que he tomado en mi vida han sido así, por lo que he sentido en el momento. Cuando no he estado del todo convencido, he esperado. En este caso, sentí que era el momento de quedarme aquí, y esa es la razón. Negociamos en solo dos horas”, apuntó.

El español, además, quiso escapar de las especulaciones. “¿Por el clima?. Es una buena pregunta. Sobre todo, porque no quiero que la próxima temporada, en septiembre, octubre y noviembre, empiece otra vez: ‘Es el último año de Pep’. Ese fue el motivo principal. No quiero estar en esa posición”, explicó.

Por otro lado, se refirió a lo que han sido sus años en Inglaterra. “Sinceramente, creo que, y quizás parezca un poco arrogante diciendo esto, merecíamos continuar. Por lo que hemos hecho en los últimos años merecíamos renovar el contrato. No me quedaría por quedarme, por la maravillosa posición en la vida que tenemos aquí o por lo que he hecho en el pasado. Merecía ampliar el contrato, pero tenemos que hacerlo de nuevo, estar ahí arriba. Si no, el club tendrá que encontrar una solución”, declaró.

Finalmente, abordó la crisis deportiva de su equipo, que por primera vez en su proceso encadenó cuatro derrotas consecutivas. “Cuando estás aquí ocho o nueve años, vives todos los escenarios y situaciones. Eres capaz de perder cuatro partidos seguidos. Al mismo tiempo, eres capaz de ganar cuatro Premier Leagues seguidas. La diferencia es que la mayoría de los equipos son capaces de perder cuatro seguidos en diferentes competiciones, pero solo un equipo ganó cuatro Premier Leagues seguidas. Cuando pasa en una sola temporada no, pero en ocho o nueve años, los dos lados de la moneda puedan pasar”, dijo el exentrenador del Barcelona.