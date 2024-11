Guardiola sorprende con los rasguños que se realizó en pleno partido del City: “Me las hice con los dedos... quiero hacerme daño”

Sigue la crisis en el Manchester City. A pesar de que el millonario cuadro inglés cortó una negativa racha de cinco derrotas consecutivas, este martes igualó un duelo insólito en casa ante el Feyenoord: ganaban fácil por 3-0 antes de los 60 minutos, pero al final igualaron 3-3, ante la incredulidad del público y de Pep Guardiola.

El doblete de Erling Haaland (44′ y 53) y el gol de İlkay Gündoğan (50′) parecían encaminar todo en el Etihad Stadium, pero los tantos de Anis Hadj-Moussa (75′), Santiago Giménez (82′) y Dávid Hancko (89′) configuraron un impensado 3-3 final.

Uno de los que más sufrió el partido fue Guardiola. De hecho, en la zona mixta llamó la atención de todos cuando se le vio con unos rasguños en la cabeza. El español tuvo una insólita explicación: “Me lo he hecho con los dedos... quiero hacerme daño”.

Foto: REUTERS/Molly Darlington.

Sobre el resultado, el exestratega del Barcelona no encuentra explicación a lo que sucedió esta jornada: “Nos ha costado, jugábamos bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si el fallo es mental o es técnico. El 3-1 no puede pasar, el segundo gol... No nos puede pasar esto”.

Pep sabe que con este empate no podrán clasificar directamente a los octavos de final y que deberán disputar el repechaje: “Ahora no pienso en que estamos fuera del top-8, hay que recuperar. Pero si no podemos ganar un partido así, será difícil”.

“En el lado positivo Haaland ha marcado, Lewis ha hecho un partido magnifico, hay cosas buenísimas. Pero después de un 3-3... no se te puede ir el partido así”, cerró.

El líder en el horizonte

Para colmo, el próximo domingo 1 de diciembre, a las 13.00 horas de Chile, el City jugará un duelo fundamental para este tramo inicial de la temporada: visitarán al Liverpool, actual líder de la Premier League, en Anfield.

Una nueva caída para Pep y compañía los podría dejar a 11 puntos del liderato.