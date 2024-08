Guía para seguir a las figuras del Team ParaChile en los Juegos Paralímpicos de París

Este miércoles 28 de agosto, comienzan los Juegos Paralímpicos de París, que reunirán a 4.400 paradeportistas de todo el mundo, entre ellos una delegación récord de 28 representantes nacionales, que competirán en 11 disciplinas. De ellas, cuatro tendrán participantes criollos por primera vez en una cita de esta magnitud. Se trata del para ciclismo, para taekwondo, judo y para bádminton. Asimismo, 11 mujeres destacan en el contingente, lo que también es una cifra histórica.

En Tokio 2020, el país logró su mejor actuación histórica, con seis medallas: los oros de Francisca Mardones en el lanzamiento de la bala y Alberto Abarza en los 100 metros libre de la para natación; las dos platas del mismo Abarza en 50 y 200 metros y la de Mariana Zúñiga en el tiro con arco, además del bronce de Katherinne Wollermann en el para canotaje. Un cuarteto de figuras que podría repetir su éxito en París, más allá de algunas limitantes. A ellos también se pueden sumar figuras como Vicente Almonacid, quien brilló en Santiago 2023, o Camila Campos, en el para powerlifting, entre otras. La pesista será la abanderada en la ceremonia inaugural junto al tenista Francisco Cayulef.

Beto Abarza, por ejemplo, cuenta las complicaciones que debió enfrentar en este nuevo periodo. A pesar de ello, se muestra optimista en lo que pueda conseguir. “Según el último examen que me hice hace un mes y medio, la discapacidad aumentó un 35% desde Tokio, que es mucho, pero igual estuvimos midiéndonos con los mismos que vamos a enfrentar en París. La discapacidad aumenta, pero las ganas también han avanzado. Igual hemos tenido que cambiar la preparación, ahora hay más rehabilitación y menos horas de sesiones. Entrenamos menos tiempo, pero con más intensidad”, reveló, en entrevista con El Deportivo.

Si bien no se aventura en una cantidad y señala que no es fácil repetir tal hazaña, Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile, confía en que habrá buenas actuaciones en París: “Tenemos muchos deportistas que están en el top ten, en el top five de los rankings mundiales y confiamos y creemos también que van a tener un buen desempeño. Así que, si bien no nos queremos aventurar con cantidad, confiamos en que nos va a ir bien. Creemos que vamos a tener alguna medalla, pero sería irresponsable de mi parte decir cuántas y decir quiénes, porque la idea es no meter presión. Pero, insisto, nuestros deportistas siempre nos sorprenden y vamos a llegar con grandes resultados”.

La cita será transmitida por Chilevisión y Claro Sports y se espera que más de 2,8 millones de espectadores sigan las competencias. A continuación, el calendario de los deportistas nacionales.

Miércoles 28 de agosto

14.00: ceremonia inaugural

Jueves 29 de agosto

03.30: Alberto Abarza (para natación, 100 metros espalda, heat)

04.00: Matías Pino e Ignacio Torres (para tenis de mesa MD14)

04.00: Luis Flores y Maximiliano Rodríguez (para tenis de mesa MD 8)

07.00: Mariana Zúñiga (para tiro con arco).

11.00: Ignacio Torres y Florencia Pérez (para tenis de mesa XD17)

11.00: Tamara Leonelli y Luis Flores (para tenis de mesa XD7)

11.30: Alberto Abarza (para natación, final 100 metros espalda)

Mariana Zúñiga fue plata en Tokio. Foto: REUTERS.

Viernes 30 de agosto

02.30: Jaime Aránguiz (para bádminton)

03.00: Mariana Zúñiga (para tiro con arco, ronda de 16)

03.30: Vicente Almonacid (para natación, S2, 100 metros pecho, heat)

04.00: Tamara Leonelli y Luis Flores (para tenis de mesa XD7)

04.00: Ignacio Torres y Florencia Pérez (para tenis de mesa XD17)

04.00: Constanza Fuentes (para taekwondo)

05.30: Hernán Moya (para ciclismo, 1.000 metros contrarreloj pista)

06.00: Alexander Cataldo (tenis en silla de ruedas Open)

06.00: Brayan Tapia (tenis en silla de ruedas Open)

06.00: F. Cayulef y D. Pérez (tenis en silla de ruedas Quad)

11.00: Matías Pino e Ignacio Torres MD14 (para tenis de mesa, cuartos de final)

11:00: Maximiliano Rodríguez y Luis Flores MD8 (para tenis de mesa, semifinal)

11.30: Vicente Almonacid (para natación, S2, 100 pecho SB8)

Sábado 31 de agosto

03.30: Alberto Abarza (para natación S2, 50 espalda, heat.

04.00: Ignacio Torres y Florencia Pérez (para tenis de mesa XD17, semifinal)

04.00: Matías Pino e Ignacio Torres (para tenis de mesa MD14, semifinal)

04.00: Tamara Leonelli y Luis Flores (para tenis de mesa XD7, semifinal)

04.00: Maximiliano Rodríguez y Luis Flores (para tenis de mesa MD8, final)

04.00: Hernán Moya (para ciclismo C5 / P. individual 4.000 metros, clasificatoria y final)

04.00: Mauricio Orrego (atletismo 1500m T46, final)

06.00: Macarena Cabrillana (tenis en silla de ruedas, open)

06.00: Francisco Cayulef (tenis en silla de ruedas, Quad)

06.00: Diego Pérez (tenis en silla de ruedas, Quad)

06.00: A. Cataldo y B. Tapia (tenis silla de ruedas)

09.30: Mariana Zúñiga (tiro con arco, CWO, Play off final)

10.00: Jaime Aránguiz (para bádminton)

11.00: Ignacio Torres y Florencia Pérez (para tenis de mesa XD17, final)

11.30: Alberto Abarza (para natación S2 50 metros espalda, final)

13.00: Amanda Cerna (para atletismo, 400m T47 final)

Domingo 1 de septiembre

02.30: Jaime Aránguiz (para bádminton, cuartos de final y semifinal)

04.00: Tamara Leonelli y Luis Flores (para tenis de mesa XD7, final)

04.00: Matías Pino e Ignacio Torres (para tenis de mesa MD14, final)

06.00: Alexander Cataldo (tenis en silla de ruedas, segunda ronda)

06.00: Brayan Tapia (tenis en silla de ruedas, open)

06.00: F. Cayulef y D. Pérez (tenis en silla de rueda, Quad, semifinal)

06.00: A. Cataldo y B. Tapia (tenis en silla de ruedas, segunda ronda)

11.00: Manuel Echaveguren (para tenis de mesa, clase 10, ronda de 16)

11.00: Florencia Pérez (para tenis de mesa, clase 8, ronda de 16)

11.00: Luis Flores (para tenis de mesa, clase 2, ronda de 32).

Lunes 2 de septiembre

03.30: Alberto Abarza (para natación S2, 200 metros libre, heat)

04.00: Luis Flores (para tenis de mesa clase 2, ronda de 16)

04.00: Matías Pino (para tenis de mesa, clase 6, ronda de 16)

04.00: Ignacio Torres (para tenis de mesa, clase 6, ronda de 16).

04.00: Francisca Mardones (para atletismo F54, lanzamiento de la bala, final).

06.00: Alexander Cataldo (tenis en silla de ruedas, Open, tercera ronda)

06.00: Brayan Tapia (tenis en silla de ruedas, Open, tercera ronda)

06.00: Macarena Cabrillana (tenis en silla de ruedas Open, segunda ronda)

06.00: Francisco Cayulef (tenis en silla de rueda, Quad, cuartos de final)

06.00: Diego Pérez (tenis en silla de rueda, Quad, cuartos de final)

10.30: Jaime Aránguiz (para bádminton WH2, bronce y final).

11.00: Manuel Echaveguren (para tenis de mesa clase 10, cuartos de final)

11.00: Maximiliano Rodríguez (para tenis de mesa clase 4, ronda de 16)

11.30: Alberto Abarza (para natación S2, 200 metros libre, final).

Francisca Mardones brilló con un oro en Tokio. Foto: Archivo.

Martes 3 de septiembre

04.00 Tamara Leonelli (para tenis de mesa, clase 5, ronda de 16)

04.00: Florencia Pérez (para tenis de mesa, clase 8, cuartos de final)

04.00: Luis Flores (para tenis de mesa, clase 2, cuartos de final)

06.00: Macarena Cabrillana (tenis en silla de ruedas Open, cuartos de final)

06.00: Francisco Cayulef (tenis en silla de ruedas Quad, semifinal)

06.00: Diego Pérez (tenis en silla de ruedas Quad, semifinal)

06.00: A. Cataldo y B. Tapia (tenis en silla de ruedas, cuartos de final)

11.00 Manuel Echaveguren (para tenis de mesa, clase 10, semifinal)

11.00: Matías Pino (para tenis de mesa, clase 6, cuartos de final)

11.00: Ignacio Torres (para tenis de mesa, clase 6, cuartos de final)

11.00: Tamara Leonelli (para tenis de mesa, clase 5, cuartos de final)

Miércoles 4 de septiembre

02.00: Hernán Moya (para ciclismo C5, Contrarreloj Ruta, final)

04.00: Maximiliano Rodríguez (para tenis de mesa, clase 4, cuartos de final)

04.00: Tamara Leonelli (tenis de mesa, clase 5, semifinal)

06.00: Alexander Cataldo (tenis en silla de ruedas Open, cuartos de final)

06.00: Brayan Tapia (tenis en silla de ruedas Open, cuartos de final)

06.00: Macarena Cabrillana (tenis en silla de ruedas Open, semifinal)

06.00: F. Cayulef y D. Pérez (tenis en silla de ruedas Quad, final o bronce)

06.00: A. Cataldo y B. Tapia (tenis en silla de ruedas, semifinal)

11.00: Luis Flores (para tenis de mesa, clase 2, semifinal)

11.00: Tamara Leonelli (para tenis de mesa, clase 5, final)

11.00: Manuel Echaveguren (para tenis de mesa, clase 10, final)

Jueves 5 de septiembre

04.00: Ignacio Torres (para tenis de mesa, clase 6, semifinal)

04.00: Matías Pino (para tenis de mesa, clase 6, semifinal)

04.00: Luis Flores (para tenis de mesa, clase 2, final)

04.00: Johann Herrera (para judo -60 kg J2 Ronda de 16)

06.00: Alexander Cataldo (para tenis de mesa, Open, semifinal)

06.00: Brayan Tapia (para tenis de mesa, Open, semifinal)

06.00: Francisco Cayulef (tenis en silla de ruedas, Quad, final o bronce)

06.00: Diego Pérez (tenis en silla de ruedas, Quad, final o bronce)

06.00 Camila Campos (para powerlifting -50 kilos, final)

06.00 Juan Carlos Garrido (para powerlifting -59 kilos, final)

11.00 Jorge Carinao (para powerlifting -65 kilos, final)

Viernes 6 de septiembre

03.30: Hernán Moya (para ciclismo C5, gran fondo ruta, final)

03.30: Kiara Godoy (para natación S9, 100m mariposa, heat)

04.00: Katherinne Wollermann (para canotaje KL1-200, heat)

04.00: Florencia Pérez (para tenis de mesa, clase 8, semifinal)

06.00: A. Cataldo y B. Tapia (tenis en silla de ruedas, Open, final o bronce)

06.00: Macarena Cabrillana (tenis en silla de ruedas, Open, final o bronce)

11.00: Ignacio Torres (para tenis de mesa, clase 6, final)

11.00: Matías (para tenis de mesa, clase 6, final)

11.30: Kiara Godoy (para natación, S9, 100m mariposa, final)

Vicente Almonacid es una de las figuras de mayor proyección del Team Para Chile. Foto: Javier Valdés/Photosport.

Sábado 7 de septiembre

04.00: Florencia Pérez (para tenis de mesa, clase 8, final)

04.00: Maximiliano Rodríguez (para tenis de mesa, clase 4, semifinal)

04.00: Amanda Cerna (para atletismo, 200m T47, heat)

06.00: Alexander Cataldo (tenis en silla de ruedas, Open, final)

06.00: Brayan Tapia (tenis en silla de ruedas, Open, final)

11.00: Maximiliano Rodríguez (para tenis de mesa, clase 4, final)

13.00: Amanda Cerna/ Para atletismo / 200m T47, final)

Domingo 8 de septiembre

03.00: Marion Serrano (para powerlifting, 86 kilos, final)

04.00: Katherinne Wollermann (para canotaje, KL1-200, semifinal y final)

14.30: ceremonia de clausura