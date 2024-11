Gustavo Álvarez no pierde la esperanza de ser campeón con la U: “Vamos a dejar todo para transformar el éxito en gloria”

Universidad de Chile se impuso cómodamente en su visita a Ñublense, por 4-1, y postergó la celebración de Colo Colo en el Monumental. Los azules buscarán el milagro en la última jornada, pero necesitan que el Cacique se deje puntos con el descendido Deportes Copiapó.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez se refirió a la goleada de su escuadra. “Sabemos que es un rival duro, que está haciendo una campaña en el Torneo Nacional de menos a más y está en instancias finales de Copa Chile. Por otro lado, durante todo el año preparamos a todo el plantel para cuando toque la oportunidad, para que los jugadores tengan posibilidad de aprovecharlo, y fue lo que sucedió. Independientemente de los nombres propios, no se reciente el funcionamiento colectivo”, indicó en diálogo con TNT Sports.

“Muy bien, me parece que el equipo hizo un buen partido, los cambios entraron bien, pero son cosas que ya se ven en la semana. Entonces, uno, con este plantel, llega muy tranquilo al partido. El nivel es muy alto en el plantel, hay que poner once, pero es muy bueno tener soluciones al alcance de la mano”, añadió.

El técnico transandino también habló sobre el contexto que vive la U, que es similar al que vivió con Huachipato en el certamen anterior. “El año pasado sufrimos más. Hicimos un gol en ese arco sobre la hora. Hoy fue un poco más tranquilo, pero sí, todavía queda una fecha. Nosotros vamos a dejar todo para transformar el éxito en la gloria, todavía queda un partido”, señaló.

“Me parece que empezamos manejando la pelota, dominando el trámite e inquietando en el primer tiempo con más claridad en el área rival. Después se hizo más de ida y vuelta, pero siempre con más protagonismo en el ataque de nosotros. Me parece que ganamos bien”, sentenció.

Los descargos de Guerra

Nicolás Guerra fue la figura de la U al anotar un doble ante su exescuadra. “Fue una victoria muy importante. Sabemos que es un rival muy difícil, en su cancha. Pero vinimos y nos pudimos llevar los tres puntos, así que muy contento por eso”, dijo el ariete

“Estuve acá dos años. La verdad es que fueron dos años de mi vida muy lindos. Es una ciudad a la que le tengo mucho aprecio, es un club al que quiero bastante. Siempre los voy a llevar en mi corazón a ellos porque fueron dos años de mi vida muy lindos en cuanto a lo personal y a lo deportivo”, complementó.

También destacó el terminar el año como el delantero titular de los azules. “Siempre he dicho que me considero una persona súper trabajadora, perseverante, resiliente. Mientras haya posibilidades, yo voy a entrenar a full desde día uno hasta el último. Eso es lo que me ha caracterizado siempre, que es el trabajo”, comentó.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de coronarse en la última fecha. “A nosotros lo que nos corresponde es salir a ganar el fin de semana, así que nos vamos a focalizar solamente en eso. Sabíamos que era un partido muy difícil, que teníamos que salir a atacar. Y bueno, nos salieron los goles y pudimos marcar diferencia ahí, y llevarnos los tres puntos”, culminó.