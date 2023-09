Gustavo Poyet destroza el planteamiento de Marcelo Bielsa: “Esa alineación no encaja ni a palos”

Uruguay no pudo terminar el inicio de las Eliminatorias de buena manera. Tras imponerse con claridad a Chile en el estadio Centenario por 3-1, el elenco celeste viajó hasta Ecuador para enfrentar la segunda jornada del proceso para llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Sin embargo, la Celeste estuvo lejos del rendimiento mostrado en casa y terminó cayendo por 2-1. Ante esta situación, el técnico uruguayo Gustavo Poyet criticó la formación con la que Bielsa encaró el partido.

“Si me das la alineación a mí con los que estaban citados, creo que ponía cuatro, cinco o seis de los que puso Bielsa. No le encajaba esa alineación ni a palos, no tenía chance”, afirmó el ahora entrenador de la selección de Grecia.

Claro que estas críticas contra el adiestrador argentino no son nuevas por parte del ex DT de Universidad Católica. Antes del inicio de las Eliminatorias le había metido presión a su colega.

“Van a ser las Clasificatorias más fáciles de la historia, porque clasifican dos más, en ese aspecto sería una catástrofe no ir a este Mundial”, aseguró.

También le criticó no considerar a Luis Suárez ni a Edinson Cavani en la nómina de jugadores. “No sé lo que hizo Marcelo, pero si hubiese sido yo, habría conversado con Suárez y Cavani y después sacaría una conclusión para tomar una decisión. Es complicado, pero lo mejor que tiene un seleccionador nacional es seleccionar lo que nosotros queremos”, expuso.

Claro que no todo podía ser negativo. “Lo de Bielsa es algo muy interesante, es único, no hay otro como él, por más que mucha gente se haga llamar bielsista. Esperemos que aporte mucho y el técnico que venga después pueda aprovechar lo que él deje en la selección”, cerró en la oportunidad.

Ecuador se impuso por 2-1 a Uruguay en la segunda fecha de las Eliminatorias. Foto: AP.

En Uruguay critican a Bielsa

Claro que la última actuación de la Celeste contra Ecuador no acabó por convencer a la prensa de Uruguay. “Ecuador ganó con justicia, porque si se analizan con detenimiento los 90 minutos, fue el equipo al que se lo vio más suelto y el que generó más en la ofensiva, una faceta en la que a la Celeste le costó, algo llamativo para un equipo conducido por el rosarino”, escribió el diario Ovación.

Por su parte, la edición uruguaya de ESPN indicó que “en el complemento, Bielsa le dio ingreso a Cristian Olivera por Darwin Núñez para oxigenar el ataque, a Felipe Carballo por De La Cruz para colaborar en la contención en la zona media y a Mathías Olivera por Piquerez para reforzar el lateral izquierdo”. Claro que “los movimientos no dieron los frutos esperados, porque con el correr de los minutos Ecuador fue superando a Uruguay por afuera, sobre todo con las subidas de Estupiñan y Páez”, consignaron.

Por último, La Oral Deportiva publicó que “Los celestes fallaron pases insólitos, de medio metro o por el contrario lanzaron pelotazos largos que es la peor receta jugando en la altura. No obstante, si hay algo para resaltar es la contundencia, porque llegó dos veces y anotó en la primera de ellas”.