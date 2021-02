Gustavo Quinteros: “El árbitro cometió un error terrible”

El 0-0 ante Cobresal fue un duro golpe para Colo Colo, que deberá ir a buscar una victoria a Rancagua si no quiere depender de otros resultados para asegurar la permanencia. Gustavo Quinteros, entrenador de los albos, lamentó el resultado.

“El primer tiempo no fue bueno, terminábamos mal las jugadas y perdimos fácil la pelota en pases. Y, en el segundo, tuvimos tres situaciones claras de gol: dos adentro del área de Mouche y un cabezazo solo de Parraguez”, analizó frente a los micrófonos de TNT Sports.

“En el segundo tiempo hicimos todo el gasto como para ganar. No pudimos convertir, estuvimos nerviosos para terminar la jugada. En el próximo partido trataremos de ganar para salir de todo peligro”, indicó. Luego apuntó: “Ocasiones más claras como las que tuvimos no vamos a tener”.

Sobre la falta contra Falcón en el área, que el árbitro Francisco Gilabert desestimó, el DT reconoció que no había visto la jugada, pero que “todo el mundo dice que fue penal”. Luego, en conferencia de prensa, agregó: “Las imágenes hablan por sí solas. Fue un error terrible que cometió el árbitro y esperamos que no sucedan más. La vi 15 veces y el árbitro. Es una decisión que nos priva de ganar tres puntos importantes. Ya pasó, el árbitro decidió no cobrar esa jugada y nosotros tenemos que seguir adelante y ganar el domingo”.

En tanto, se refirió a la marginación de Esteban Paredes de la citación, argumentando que no está al cien por ciento. “Él viene con una molestia, no entrenó normal el domingo y el lunes, y yo siempre digo que al tener varios jugadores que no están para 90 minutos y por ahí tienes que hacer un cambio a los 10 del primer tiempo, necesitas jugadores que estén para todo. Tenemos que buscar las posibilidades de jugadores que puedan estar todo el partido”.