Gustavo Quinteros es citado a declarar ante la justicia argentina en caso de presuntas apuestas ilegales

Gustavo Quinteros vive una complicada semana en Argentina. Pese a que Vélez Sarsfield es líder en la Superliga, el entrenador no vive días precisamente relajados. La justicia del país transandino lo citó a declarar como testigo en el denominado ‘Caso Spreen’. Esto luego de que el streamer, cuyo nombre real es Iván Buhajeruk, debutara en Primera División en Riestra, en el duelo ante el fortín. La situación causó el enojo de muchos actores del balompié de ese país y encendió las alarmas de los tribunales.

En el listado de los citados también figura Agustín Bouzat, el capitán del elenco de Liniers. También cumplirán aquel procedimiento el técnico de Deportivo Riestra, Cristián FabbianI y el jugador. Milton Celiz. Además de Gustavo Fernández, quien reemplazó en cancha a Spreen, cuando el partido recién llegaba al minuto de juego. La inclusión en el campo de juego de alguien que no es deportista, por temas publicidad, abrió un debate en Argentina, al que incluso se sumó Lionel Scaloni. “Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Yo tengo guardado mi debut como uno de los momentos más lindos de mi vida. Todo el mundo ha dicho lo que cuesta llegar ahí”, señaló el DT.

Gustavo Quinteros fue citado a declarar. (Foto: Photosport)

“Creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto. Imagino que va a ser ejemplar. Qué no vuelva a suceder, por favor. Sin faltarle el respeto a nadie, esto no tiene que volver a suceder. Es algo que tiene que quedar ahí. Los que han hablado han dicho que no va a volver a pasar y desde el lugar que me ocupa espero que así sea”, complementó.

El día del acontecimiento, Fabbiani aseguró que se comunicó con Quinteros en la antesala del partido, para que su colega estuviera al tanto de lo que iba a pasar.

“Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle lo de Spreen. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez. Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. Al club le sirve un montó el marketing con Spreen. Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”, reveló el técnico de Riestra.

“La institución me pidió que juegue con cuatro cambios. Me preguntó si era de inicio o a lo último. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al punto jugándole de igual a igual a Vélez”, agregaba.