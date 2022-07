Gustavo Quinteros y la victoria ante la U: “Sabíamos que en cualquier momento el rival iba a cometer errores”

Colo Colo sigue dominando en los clásicos. El conjunto de Gustavo Quinteros volvió a ganar un partido ante su archirrival, esta vez en el Estadio Fiscal de Talca, por 3-1. Los albos fueron superiores a los azules y, sin presionar mucho, pudieron llevarse el superclásico ante un débil equipo laico, que sigue peligrando con la zona descenso.

En el encuentro hubo un jugador que destacó por sobre el resto: Juan Martín Lucero. El delantero de Colo Colo fue clave en el andamiaje ofensivo de la visita y supo concretar las opciones de gol que tuvo. De hecho, se alzó como la gran figuro del cuadro de Gustavo Quinteros.

Tras finalizar el superclásico, el DT de los albos analizó el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile explicando, en primera instancia, que una de las cosas que les complicó en el primer tiempo fue el juego directo de la U. Algo que Quinteros dijo solucionar en el descanso

“El primer tiempo fue la jugada del juego directo del rival nos complicó, porque dejaban los dos delanteros y nosotros, en el ímpetu de buscar el resultado, quedábamos mano a mano atrás. El gol fue una jugada donde pierde uno de nuestros centrales y quedamos en inferioridad por no estar bien cubiertos en defensa en esa situación. Después lo solucionamos y lo hablamos en el entretiempo. Estoy conforme con el rendimiento”, empezó diciendo el estratega.

A lo anterior, Quinteros dijo que el clásico, en líneas generales, no fue un buen espectáculo. Algo que, dice, viene siendo la tónica últimamente. “No fue un partido lindo para verlo. No fue de muchas emociones. Lamentablemente los clásicos, últimamente, no salen tan buenos espectáculos. Pero hoy estamos contentos por haber ganado este partido que era importantísimo”, sostuvo.

Consultado sobre los méritos de su equipo para llevarse el trascendental duelo ante la U, el argentino-boliviano explicó que habló con sus dirigidos en la semana y les pidió que hicieran un partido correcto, que esa era la clave para ganarle a los azules, ya que los de Diego López cometerían errores en el cotejo.

“Hablamos mucho en la semana que teníamos que jugar un partido correcto. En el sentido de no cambiar nada. De empezar de una manera y mantenerla durante todo el partido. Tenemos un equipo conformado de principio de temporada, cada jugador sabe lo que tiene que hacer y sabíamos que en cualquier momento el rival iba a cometer errores, porque ellos se están formado. Hoy hicieron cambios de un partido a otro, jugaron con un sistema y ahora lo hicieron con dos delanteros. Sabíamos que jugar al 100 por 100 de manera constante íbamos a encontrar los momentos para hacer los goles. No fue un partido con muchos espacios. Tener esa constancia en el juego nos permitió marcar la diferencia”, mencionó Quinteros sobre cómo se desarrolló el juego.

Sobre la gran figura del encuentro, Juan Martín Lucero, el DT se llenó de elogios. “Es muy generoso para el equipo. Es el primer defensor del equipo. Defiende muy bien y hoy está en un momento de mucha confianza y está definiendo jugadas importantes. Así que fue un gran acierto traerlo y espero que siga así”, dijo.

Para Quinteros el gran objetivo es ser campeón. Por ello, el DT dijo que es algo para lo que trabajan fecha a fecha.

“Tenemos un objetivo claro que es el gran objetivo del campeonato nacional. Para conseguirlo hay que pensar en los objetivos pequeños. Cada partido para nosotros es un objetivo, trabajamos toda la semana para ello. Concentrados y con humildad. Te da tranquilidad tener al segundo más lejos, pero eso no te soluciona nada ni te define nada. Todos los partidos tienes jugar bien y ganar. Nos pusimos todos contentos que perdieran los que venían atrás pero fue un momento”, explicó.

Además, se refirió a la entrada de Cristián Zavala, quien fue fundamental para que Colo Colo subiera el nivel durante la segunda fracción. “Zavala entrenó como titular en la semana, como una de las principales variantes por la ausencia de Costa. Zavala lo hace cada vez mejor. Tiene un potencial ofensivo brillante, pero tiene que agregarle esas cosas que mucha gente no ve, que es contrarrestar las marcas individuales que los rivales tienen. Entró bien. Estamos contentos con él y cada vez está jugando mejor”, dijo sobre el extremo de Colo Colo.

Finalmente, sobre la amplia superioridad en los superclásicos, el estratega albo dijo que eran partidos que le gustaba dirigir, y que no sentía presión alguna para enfrentar ese tipo de partidos.

“Confianza en el trabajo. Los entrenadores le damos herramientas a los jugadores y pensamos estas cosas. Ver las características de los jugadores rivales en cada posición para poner a jugadores que puedan contrarrestar lo máximo posible. Después tener confianza. Dirigir un clásico me motiva. No siento presión ni temor. Uno empieza a transmitir eso en los jugadores, de confianza y que no sea una presión es algo positivo y los jugadores lo absorben. Hemos hablado mucho sobre esto. Teníamos confianza en que ganaríamos el partido y que íbamos a jugar mejor que el rival. Son cosas que me están pasando que son maravillosas. Siempre el agradecimiento mío como entrenador a todos los jugadores que me han hecho ganar los clásicos”, concluyó.