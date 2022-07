El Superclásico más desigual de los últimos 15 años

Cada vez que el Superclásico aparece en la agenda, la frase hecha por antonomasia es que no importan en qué puesto lleguen Universidad de Chile o Colo Colo, que son partidos diferentes. Sin embargo, la superioridad de los albos, en las puertas del duelo que se jugará en Talca, suena francamente abrumadora. Incluso, ayer se agregó otra variable a la encrucijada de los universitarios, ya que el triunfo 3-0 de La Serena sobre el escolta Ñublense, deja a la U a solo tres puntos del descenso.

Al menos así se lee en los fríos números que rodean a uno y otro equipo en la previa del trascendental enfrentamiento que acogerá la capital del Maule. Con solo remitirse a la tabla de posiciones, el cuadro que dirige Gustavo Quinteros suma 39 puntos, contra los 21 que ha logrado el elenco universitario. Es decir, son 18 unidades de diferencia, la mayor cantidad en la víspera desde más de 15 años.

Cifras solo comparables con lo que ocurrió en el Torneo de Apertura de 2007, cuando el elenco de Macul llegó al partido con 19 puntos de ventaja sobre los azules. Los dirigidos de Claudio Borghi en ese entonces arribaron al Superclásico como líderes del torneo con 35 puntos, mientras que su archirrival solamente había sumado 16 en 14 fechas disputadas, balance que tenía al equipo en el undécimo puesto entre 22 equipos. Pese a la enorme diferencia de rendimiento en la tabla de posiciones, el duelo que se jugó en el Estadio Nacional terminó en un opaco empate sin goles que, de alguna manera, justifica el hecho de la competitividad de este tipo de partidos, justo cuando empieza a rodar la pelota.

Casi una década

Sin embargo, el dato que más incomoda en el CDA es el hecho de que su escuadra no vence el derbi chileno hace más de nueve años, más precisamente desde el 5 de mayo de 2013. Desde esa fecha se han disputado 18 versiones del máximo encuentro, con un abrumador saldo de 14 victorias para el cuadro albo y cuatro empates.

En ese período hubo un par de resultados expresivos, como dos calcados 4-1 en favor del Cacique. El de la primera rueda de este campeonato 2022, en el Monumental, y uno que ocurrió en el Torneo de Transición 2017, cuando los universitarios llevaban cuatro puntos de ventaja sobre los blancos.

Aunque lo más llamativo es que ni siquiera en 2020, el año de la pandemia, el mismo que vio la crisis deportiva más profunda en la historia de Colo Colo, el cuadro universitario pudo cortar esa racha sin victorias. En esa temporada, igualaron 1-1 en la novena fecha, en el duelo disputado en Ñuñoa. En la segunda ronda, en el enfrentamiento jugado en la cancha David Arellano, ambos equipos terminaron en cero, el 17 de enero de 2021, un mes antes de que los albos jugaran la definición por el descenso ante Universidad de Concepción.

El Superclásico vivirá su versión 192.

Falta de experiencia

Al margen de la seguidilla de malos resultados y la gran diferencia en puntos, existe otra estadística en la que el plantel de Diego López pierde por goleada: la experiencia. No tanto por la cantidad de jugadores juveniles que Memo incluirá en el once titular, sino más que nada por los pocos superclásicos que tiene todo el actual plantel azul.

Sumados todos los partidos de esta clase que disputó el plantel en la primera categoría, las cifras no son ni la mitad de las apariciones que tienen los colocolinos: 77 de los albos contra 34 de su archirrival. Eso en valor absoluto, porque cuando se escudriña en los resultados la estadística es aún peor.

Los jugadores de Colo Colo sólo perdieron en una ocasión, la que registra el volante Esteban Pavez, único sobreviviente de ese ya lejano 3-2 logrado por la U en 2013. En la otra orilla, los deportistas del CDA apenas suman cuatro victorias, dos de ellas conseguidas con Luis Felipe Gallegos en cancha, quien estuvo en el histórico 5-0 del 29 de abril de 2012 y en el 4-0 del 24 de junio del mismo año, en los playoffs de ese año.

Entre las listas de ambos equipos, Gabriel Suazo es el jugador que más duelos jugó de esta categoría. El ahora lateral en el cuadro de Gustavo Quinteros suma 12 presentaciones, con un respetable registro de siete victorias, cinco empates y ninguna derrota.

Realidades opuestas

En la previa del partido, precisamente, el entrenador de los azules habló de la conformación de su plantel y aseguró que se encuentra preparado para su gran reto en estos primeros meses con el buzo azul.

“La tabla no miente, pero nosotros también decimos que tenemos experiencias en clásicos y no siempre lo gana el que está mejor o el que llega mejor. Si pensáramos que vamos a perder, no nos presentamos”, dijo el uruguayo.

Lo cierto es que si el cuadro laico estaba presionado antes del duelo, la victoria de los papayeros empeoró la situación, ya que el elenco del Memo solo quedó a tres puntos de Deportes Antofagasta, el penúltimo clasificado de la tabla de posiciones, zona directa al descenso, y que ayer venció 2-1 a Coquimbo Unido, acortando distancias.

En la otra vereda, el incentivo es completamente diferente. La derrota de los chillanejos podría permitir al Cacique escaparse en la punta, en caso de lograr la victoria. Encima, la capacidad de los albos en la presión alta y la facilidad para provocar el error de los rivales, es una de las grandes fortalezas del cuadro de Gustavo Quinteros. Es más, 15 de las 36 anotaciones de los albos llegaron tras apretar a sus adversarios. Además, en ocho de los 19 partidos llegaron al gol antes de los 15 minutos.

“No siento presión, siento mucha motivación, muchas ganas de entrar a la cancha y dirigir este partido. Estamos muy motivados todos, trato de transmitirles lo mismo a los jugadores. Por supuesto, tenemos la confianza de haber entrenado muy bien toda la semana, estamos muy bien preparados”, explicó el técnico santafesino en la previa del trascendental duelo.