Gustavo Quinteros no se confía: “La U maneja muy bien las transiciones; son peligrosos”

En un ambiente especial, Gustavo Quinteros atendió a los medios. Las cerca de 13 mil personas que llegaron al Monumental a alentar la penúltima práctica del equipo dejaron muy feliz al entrenador de Colo Colo. “No siento presión, siento mucha motivación, muchas ganas de entrar a la cancha y dirigir este partido”, comenzó señalando el DT, quien agregó: “Estamos muy motivados todos, trato de transmitirles lo mismo a los jugadores y por supuesto que, desde el arengazo de hoy y de la confianza de haber entrenado muy bien toda la semana, estamos muy bien preparados”.

“Me sorprendió de una forma maravillosa, porque no lo había vivido. Después, hablando con los mismos jugadores, no tuvimos el tiempo para organizar una parte del entrenamiento porque no sabía cómo iba a ser todo (...). Fue muy motivador. Esto que hace la gente te compromete mucho más, los jugadores están muy comprometidos; entrenan al cien por cien, no paran de correr. Tenemos que jugar mucho más con el corazón por esta gente que alentó durante horas”, añadió.

Si bien el duelo es especial, el estratega no pierde el foco. “Esto que viene de la gente me hace ver otras cosas. Yo como profesional no cambio nada, entiendo que es especial pero para mí es un partido que vale tres puntos. Vamos a entrar a jugarlo y a ganarlo. Me tocaron varios clásicos en Chile y no todos salieron muy bien. No sé por qué no salen tan buenos partidos. Me gustaría que fuera un muy buen partido de fútbol, que sea emocionante y que la gente disfrute”, indicó.

El técnico confesó que no tiene definido al equipo, debido a que no sabe si utilizar a Agustín Bouzat o a Leonardo Gil en la posición de enganche en reemplazo del suspendido Gabriel Costa. “No doy el equipo porque todavía no lo tengo decidido. Entrenamos de dos maneras con distintos jugadores en esa posición. Y hasta el día del partido tengo la posibilidad de analizar y ahí decidir con qué jugador entro”, explicó.

Quinteros valoró la manera de trabajar de sus pupilos. “La verdad que los entrenamientos fueron muy buenos. Me quedo tranquilo porque hemos entrenado como se debe entrenar para un partido tan importante y por cómo entrenan en general”, destacó.

También destacó a Cristian Zavala y explicó por qué todavía no se consolida. “Tiene muchas condiciones y sobre todo en la parte ofensiva, pero nosotros y este club por su característica y forma de jugar, tiene que agregarle otras cosas, como la parte defensiva. Está en una adaptación y tiene que acostumbrarse en la parte táctica defensiva”, afirmó.

Por otra parte, el adiestrado resaltó las condiciones de la U, a pesar del pésimo momento que arrastran. “Ellos tienen jugadores hábiles, rápidos, y una característica que hemos visto es que manejan muy bien las transiciones. Cuando los rivales pierden el balón, meten transiciones rápidas de defensa a ataque y son peligrosos. Así que hay que tener cuidado”, manifestó.

A pesar de la manera de jugar de los azules, el DT albo no variará su propuesta. “Mi idea junto a mi cuerpo técnico es no cambiar con respecto a cómo juega el rival. Debemos hacer prevalecer nuestra idea y en ese sentido vamos a jugar como jugamos siempre y después cambiamos características en algunas posiciones”, sostuvo.

Frente a la posibilidad de que un mal resultado el domingo lo deje marcado como el DT que no pudo estirar el invicto de nueve años ante la U, Quinteros apuesta por el optimismo. “En ningún momento hablé con los jugadores sobre esto. Al contrario, siempre estoy hablando de todo lo positivo y trato con el mensaje positivo cambiar algún pensamiento negativo que alguno del grupo pueda tener. Siempre diciéndoles a los jugadores que hoy Colo Colo es un gran equipo, que juega muy bien, que viene de ganar, que va primero...”.